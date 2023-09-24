آلاء خليفة



سيكون طلبة وطالبات جامعة الكويت اليوم الأحد على موعد مع عقد انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة في انتخابات الهيئة الادارية ووفد المؤتمر.



ويشارك في التصويت أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في 22 لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة في مدينة صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية، حيث سيفتح باب الاقتراع الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وتتنافس في الانتخابات 4 قوائم طلابية وهي: القائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوسط الديموقراطي، والقائمة الإسلامية، والجديد في الانتخابات الحالية عودة قائمة الوسط الديموقراطي بعدما غابت عن الانتخابات العام الماضي رافعة شعار «أيها السائل عنا».



وشهدت اجواء الاستعداد للانتخابات خلال الفترة الماضية عددا من المشكلات بعدما رفض رئيس الهيئة الادارية السابق الدعوة للانتخابات وعدم الاعتراف بالهيئة التنفيذية بحجة انتهاء مدتها القانونية، كما طالب رئيس الاتحاد بعقد الهيئة التنفيذية انتخاباتها قبل انتخابات الهيئة الادارية، ولكن حسم الامر بعد توقيع اغلبية الهيئة الادارية على الدعوة للانتخابات.



وفي انتخابات عام 2022 فازت القائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي بـ 9547 صوتا بفارق 5860 عن منافستها القائمة المستقلة التي حصلت على 3687 فيما حصلت القائمة الاسلامية على 347 صوتا.