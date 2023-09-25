دارين العلي



أكدت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مها العسعوسي ان الوزارة تحرص على تنظيم الحملات الإنسانية للمساهمة في مخزون بنك الدم.



وقالت خلال مشاركتها في حملة التبرع بالدم التي نظمتها إدارة العلاقات العامة في الوزارة بالتعاون مع محطة الدوحة الغربية ان عددا كبيرا من القياديين والموظفين شاركوا في الحملة بهدف المساهمة في الحملة كواجب وطني. ولفتت إلى ان عددا من المراجعين ايضا قاموا بالتبرع خلال الحملة التي تستمر لمدة يومين، موضحة ان التعاون بين الوزارة وبنك الدم ليس جديدا، مثنية على الجهود التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة في هذا الشأن.



بدورها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة م.مها الهاجري ان الحملة تعتبر ضمن عمل الوزارة الإنساني، مثنية على التفاعل الذي أبداه موظفو الوزارة والقيادات مع هذه الحملة.



ولفتت إلى ان الوزارة تعمل مع بنك الدم على تأمين محزون يساعد في تلبية حاجات المرضى، مؤكدة ان الحملة مستمرة لمدة 4 أيام وستنتقل من مبنى الوزارة إلى محطة الدوحة الغربية.



من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة الانتهاء من دراسة الجدوى التي يعدها المستشار العالمي حول محطة الشقايا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان المشروع مخصص لإنتاج نحو 4500 ميغاواط والمتوقع دخوله الخدمة في بداية عام 2027 كمرحلة أولى.