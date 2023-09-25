عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزارة الإعلام أعلنت عن توافر 42 وظيفة إشرافية شاغرة بمستوى مراقب ورئيس قسم، منها 34 وظيفة لمراقب و8 وظائف شاغرة لرئيس قسم. ويتم التقديم لشغل هذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من تاريخ غدا 25 سبتمبر 2023 وحتى 12 أكتوبر المقبل.



وستكون هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة في مكتب الوزير ووكيل الوزارة وقطاع «الشؤون الإدارية والمالية» و«الإخبار والبرامج السياسية» و«الشؤون الهـنـدسـية» و«الصحافة والنـشـر والـمطبوعات» و«الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد» و«الإذاعة» و«الشؤون القانونية» و«التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية».



وحددت الوزارة شروطا يجب ان يكون مستوفيا لها المتقدم لهذه الوظائف منها الحصول على مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي أو دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية، وخبرة فعلية في مجال العمل لا تقل عن 6 سنوات لرئاسة قسم و8 سنوات لمراقب لحملة المؤهل الجامعي التخصصي، تضاف 4 سنوات لحملة الدبلوم.



وأن يكون المتقدم حاصلا على تقديرين امتياز في السنتين الأخيرتين قبل الترشح، وأن يكون قد أمضى بالوزارة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ترشيحه، وألا يكون قد وقعت على الموظف المتقدم عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.



من جانب آخر، تطرح وزارة الإعلام ممارسة لتوريد وتركيب إنارة في مبنى الإذاعة في الوزارة طبقا لشروط ومواصفات فنية وآخر موعد لتسليم العطاء يوم 8 أكتوبر المقبل.



وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 27 الجاري بمكتب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في مجمع الإعلام للرد على الاستفسارات الخاصة بالممارسة.



ويستـثـنى أصحاب الـمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة ويجب على أصحاب تلك المشروعات الراغبين في التقدم للممارسة ان يرفق مع عطائه شهادة سارية صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير او متوسط لديه.