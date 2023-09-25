آلاء خليفة ـ ثامر السليم



انطلقت صباح أمس انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة في انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، حيث شارك ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة في التصويت من خلال 22 لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة المختلفة في مدينة صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية وكيفان.



بدأت عملية التصويت في الساعة 8 صباحا وانتهت الساعة 2 ظهرا لتنتقل الصناديق إلى موقع الجامعة في كيفان مساء تمهيدا لبدء عملية الفرز وإعلان النتائج، حيث تنافس على مقاعد الاتحاد 4 قوائم متمثلة في «الائتلافية والاتحاد الإسلامي، المستقلة، الإسلامية، الوسط الديمقراطي».



«الأنباء» جالت في مواقع الجامعة المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وجاءت التفاصيل كما بالسطور التالية:



مدينة صباح السالم الجامعية



شهد موقع الشدادية انتخابات في 6 كليات وهي: التربية، الآداب، العلوم، الهندسة والبترول، العلوم الإدارية، العلوم الحياتية، حيث بدأ الاقبال ضعيفا في ساعات الصباح الأولى وازداد في فترة الظهيرة وبعدها مع اقتراب إغلاق الصناديق، لاسيما في بعض الكليات التي حرص طلابها على المشاركة في عملية التصويت.



وفي كلية العلوم الإدارية أوضح رئيس لجنة الطلبة فواز الخاطر أن الإقبال كان جيدا، حيث صوت 350 طالبا من إجمالي 900 طالب بحلول الـ 11 صباحا.



وكشف الخاطر عن أنه تم حرمان طالب من التصويت بسبب تصويره ورقة الاقتراع بما يعد مخالفة للوائح الانتخابات المعمول بها في جامعة الكويت.



أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية العلوم الإدارية مريم الرحماني فقالت ان اكثر من 200 طالبة شاركن في التصويت حتى الساعة 11 ونصف صباحا



ومن داخل كلية العلوم الحياتية، أوضحت رئيسة لجنة الطالبات لولوة الشاهين، أن 175 طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة الـ 11:45 صباحا .



من جهته، أوضح رئيس لجنة الطلبة في كلية العلوم الحياتية فهد العتيبي ان 20 طالبا قاموا بالتصويت من اصل 238 طالبا حتى الساعة الـ 12 ظهرا.



وفي تصريح خاص من مشرف الانتخابات من الهيئة التنفيذية لموقع كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية طلال الحيان، أكد أن الأمور تسير بسلاسة ويسر منذ بدء اليوم الانتخابي، مشيدا بوعي طلبة وطالبات جامعة الكويت وحرصهم على المشاركة في التصويت، وهذا ما أكدته طوابير الطلاب أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.



وبالانتقال إلى كلية العلوم، أشار رئيس لجنة الطلبة مشعل العتيبي، إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا من الطلبة على التصويت، حيث شارك حوالي 370 طالبا من أصل 1001 طالب حتى فترة الظهيرة.



أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية العلوم منى الكندري، فأشادت بإقبال الطالبات على المشاركة في عملية الاقتراع، حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي قمن بالتصويت حتى فترة الظهيرة حوالي 405 طالبات.



ومن كلية الهندسة والبترول، أكد رئيس لجنة الطلبة مشعل العبدالغفور أن الإقبال ممتاز على التصويت، حيث شارك حوالي 450 طالبا بالتصويت حتى الساعة 12:30 ظهرا.



أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية الهندسة والبترول، فأشارت إلى مشاركة 500 طالبة حتى الساعة 12:40 ظهرا.



ومن داخل كلية الآداب أوضح رئيس لجنة الطلبة إبراهيم أبا الخيل ان 1165 طالب قاموا بالتصويت حتى الساعة 1 ظهرا. وفي لجنة الطالبات بكلية الآداب كشفت رئيسة اللجنة أسماء العوضي، عن ان 1356 قمن بالتصويت حتى فترة الظهيرة.



وفي ختام جولتنا في مدينة صباح السالم الجامعية من كلية التربية، أوضح رئيس لجنة الطلبة عمر الفضلي، أن عدد الطلبة الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الـ 1 ظهرا بلغ حوالي 465 طالبا.



الشويخ



في موقع الشويخ الذي يضم كليات العلوم الاجتماعية والحقوق كان الحضور متوسطا من قبل الطلاب والطالبات، حيث غابت معظم القوائم الطلابية عن الحضور وتواجدت المتنافستان القائمتان الائتلافية والمستقلة في كلية العلوم الإدارية والحقوق، مع غياب كامل للقائمة الإسلامية وحضور خجول للوسط، في حين عزف الكثير من الطلبة عن المشاركة والحضور، مفضلين حضور محاضراتهم على التصويت والمشاركة في انتخابات يكون الفارق فيها كبيرا لإحدى القوائم.



هذا، وقد غابت الشيلات الطلابية والهتافات أمام قاعات الاقتراع، وحرص الطلبة على التواجد أمام قاعات الاقتراع بكل صمت دون ترديد الأهازيج التي اعتاد عليها الطلبة كل عام.



كيفان



أما في موقع كيفان، والذي يضم الشريعة والدراسات الإسلامية، فلم تختلف الأجواء عن باقي الكليات، حيث كان الحضور خجولا نسبيا وفضلت القوائم التواجد في ساحات الكليات لتشجيع الطلبة على المشاركة والتصويت، والتي ابتعدت عن التنافس، وكأن النتائج محسومة بالنسبة للطلبة.



الجابرية



وفي موقع الجامعة بالجابرية والذي يضم الكليات الطلبة كانت الأجواء حماسية أكثر من باقي الكليات خاصة مع تركيز القائمة الائتلافية والوسط الديمقراطي بكلية الطب والتنافس القوي فيها مع اقتراب انتخابات الجمعيات الطلابية.





لقطات من الانتخابات



ـ خلت انتخابات العام الحالي من الشيلات والصيحات الانتخابية المتعارف عليها في اليوم الانتخابي.



ـ قام موظفو وموظفات الأمن والسلامة بمجهود كبير في تنظيم دخول وخروج الطلبة والطالبات إلى لجان الاقتراع «يعطيكم العافية».



ـ بذل أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت جهودا حثيثة طوال اليوم الانتخابي «عساكم عالقوة».



ـ شهد موقع الجامعة بالشدادية ازدحاما مروريا خانقا داخل الحرم الجامعي.



ـ شهدت المواقع الجامعية لافتات للقائمتين الائتلافية والمستقلة، في حين لوحظ عدم وجود لافتات للقائمة الإسلامية وقائمة الوسط الديمقراطي.