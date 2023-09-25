عبدالعزيز الفضلي



طلبت الإدارة العامة للدفاع المدني من وزارة التربية السماح لفريق العمل بصيانة صافرات الإنذار الموجودة في المدارس، جاء ذلك في كتاب وجهته إلى الوزارة، وتلقت «الأنباء» نسخة منه.



وقالت «الدفاع المدني»: نحيطكم علما بأن فريق المسح الميداني لمواقع صافرات الإنذار بالإدارة العامة للدفاع المدني سيقوم بعمل صيانة لصافرات الإنذار في جميع محافظات الكويت، وذلك لتسهيل مهمة فريق العمل للمسح الميداني والوقوف على جاهزية المواقع الخارجية لصافرات الإنذار. وحدد الكتاب أسماء 79 مدرسة موزعة على محافظات البلاد، حيث تأتي محافظة الاحمدي في المقدمة بـ 21 مدرسة وبعدها الفروانية 16 والعاصمة 14 وحولي 12 والجهراء 10 مدارس ومبارك الكبير بـ 6 مدارس.