بعد عدة تأجيلات وتأخر في التصوير، احتفلت الفنانة سمية الخشاب، بانتهاء تصوير مسلسل «أرواح خفية»، تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت، ليدخل العمل مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.



حضر الاحتفال بانتهاء التصوير مع سمية، أبطال العمل ومنهم: نضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وتجمع الفريق حول قالب كيك أعد خصيصا للاحتفال بآخر يوم تصوير.



وكان المسلسل قد تعرض لعدد من التوقفات والتأجيلات لأسباب مختلفة منها انشغال بطلته سمية الخشاب بتصوير فيلم «التاروت» بالإضافة إلى انشغال بعض أبطاله بأعمالهم الخاصة.



يذكر أن آخر أعمال الخشاب كان مسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، والذي عرض 2021، وضم كلا من: رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، ضياء عبدالخالق، منذر رياحنة، رامي وحيد، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.