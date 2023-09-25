قال مركز كارتر على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين كارتر قاما بنزهة أمس الأول لمشاهدة مهرجان في ولاية جورجيا.



وانطلقت سيارة تقل كارتر (98 عاما) وزوجته عبر بلدة بلينز، مسقط رأس الرئيس الأسبق، لحضور مهرجان الفول السوداني السنوي. وتعد الفترة التي عاشها كارتر حتى الآن بعد ترك الرئاسة في عام 1981 أطول من أي فترة عاشها رئيس سابق بعد مغادرة البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة. وينتمي كارتر للحزب الديموقراطي وكان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة.