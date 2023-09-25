أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن أمله في أن تحقق الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في هانغتشو بالصين الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة.



وثمن سموه، في برقية شكر بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ نجاح الاستضافة وحفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع، مشيدا سموه بالحرص على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئة أفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف لدى المشاركين، ما يجسد المكانة المرموقة التي تتبوأها الصين لدى المجتمع الدولي. وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة للصين توجت بتوقيع مذكرات تفاهم حول مشروعات حيوية.



