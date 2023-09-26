بيروت ـ ناجي شربل



احتفظ النجمة بصدارة الدوري العام اللبناني الـ64 لكرة القدم، وبالعلامة الكاملة في نهاية المرحلة الخامسة، إثر فوزه على الشباب الغازية برباعية نظيفة في المباراة التي أجريت بينهما بعد على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، إذ افتتح حسن كوراني التسجيل في الدقيقة (24) بكرة سددها من ضربة حرة مباشرة اسكنها على يسار حارس الشباب الغازية حسن تقي، واضاف البرتغالي جوزيه ايمبالو الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (42 و91)، بينما سجل قاسم الزين الهدف الثالث في الدقيقة (74) متابعا كرة ارتدت من القائم الأيسر من ضربة حرة، ليرفع الزين رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم.



وهذا هو الفوز الخامس للنجمة فرفع رصيده إلى 15 نقطة، والتعثر الرابع للشباب الغازية فاستقر رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ألحق العهد حامل اللقب الموسم الماضي، خسارة أولى بشباب الساحل بفوزه عليه بخماسية نظيفة، اذ سجل أهداف العهد كل من كريم درويش من «ضربة جزاء» والاسكتلندي لي اروين «هاتريك» والبديل كريم فاضل. وهذا الفوز الرابع للعهد، فرفع رصيده إلى 12 نقطة في مركز الوصيف، فيما استقر رصيد الساحل عند 6 نقاط.