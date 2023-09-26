قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة.



وفي وقت سابق قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.



وذكرت لاغارد: «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات»، وفق رويترز.



الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلي به المستهلكون رغم تزايد المخاوف إزاء أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو الركود.