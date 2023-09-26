العازمي: طلبنا تشكيل لجنة لبحث إقرار التعليم ضمن المهن الشاقة



أسامة أبوالسعود



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وفدا من نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي.



وقدم الوفد في بداية اللقاء التهنئة للوزير بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنين له التوفيق في مهام منصبه الجديد لتطوير العملية التعليمية والنهوض بأوضاع المعلمين والإداريين وإنهاء العديد من المعوقات والمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية. وأعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب المهمة في مقدمتها تشكيل لجنة مشتركة لبحث إقرار التعليم ضمن المهن الشاقة ومنح بدل المنطقة النائية وبدل طريق للعاملين في مدارس الوفرة وإضافة منطقة الخيران.



وأضاف العازمي: تضمنت مطالب النقابة الإسراع بتسكين الوظائف القيادية والإشرافية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، وإعداد نشرة من القطاع القانوني بكيفية تعامل المدارس مع حالات الحضانة، وتوفير منسق نشاط تربوي في رياض الأطفال والمدارس لتخفيف العبء عن الهيئة التعليمية وبحث تبعية أقسام التخطيط.



وشدد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة لرفع الاقتراحات والتوصيات لوزير التربية مباشرة، مشيرا إلى ان المانع وعد بدراسة جميع المطالب وحل المشكلات المختلفة، مؤكدا ان هدفه في المقام الأول تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمعلمين والإداريين وتنشئة أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة تسهم بفاعلية في بناء وتطور وطننا الغالي، موجه الشكر للوزير على حسن استقباله ورحابة صدره والاستماع بكل حرص لمطالب النقابة.