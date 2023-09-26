أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير تسليم الصليب الأحمر الأوكراني مولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة الطاقة هناك.



وقال د.الساير في تصريح لـ «كونا» إن التبرع يعبر عن مدى تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب المنكوبة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.



وأضاف ان دفعة المساعدات هذه تعكس سرعة استجابة الكويت للاحتياجات الأكثر إلحاحا لأوكرانيا، مشيرا إلى تقديم الجمعية سابقا أكثر من 33.5 طنا من المساعدات الإغاثية لمساعدة لاجئي أوكرانيا.



من جهته، أكد سفيرنا لدى پولندا خالد الفضلي حرص الكويت على تخفيف معاناة الشعب الأوكراني بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا. وأكد ان المساعدات الإنسانية الكويتية تنبع من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وللقيادة السياسية استكمالا لمسيرة كويت العطاء. ولفت السفير الفضلي إلى سرعة استجابة مختلف المؤسسات الكويتية وتسخيرها جميع الإمكانات المتاحة لوصول هذه المساعدات، مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر في الاستجابة لطلب أوكرانيا بالحصول على هذا الدعم. بدوره، أثنى المستشار في سفارة أوكرانيا لدى پولندا فيتالي بيلاي في تصريح مماثل لـ «كونا» على متانة العلاقات الثنائية بين الكويت وأوكرانيا، معربا عن اعتزازه بما تحقق من تعاون مشترك بين البلدين في مختلف المجالات.



وأعـرب عــن خالــص الامتنان والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم والمساند للشعب الأوكراني.