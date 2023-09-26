قام بنك وربة بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالمساهمة بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة ضمن معرض «الحقيبة والكسوة المدرسية لأبنائنا وبناتنا الطلبة» داخل الكويت، الذي نظمته جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بحضور رئيس مجلس إدارتها د.نبيل العون وفريق المتطوعين في هذه الفعالية التي أقيمت من 6 حتى 10 سبتمبر، حيث لاقت الفعالية نجاحا كبيرا وقدمت العديد من الاحتياجات والمستلزمات المدرسية للأسر المتعففة والطلبة الدارسين.



وعن ترتيبات توزيع مستلزمات «العودة إلى المدارس» بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: لقد جاءت فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة متزامنة مع موسم «العودة إلى المدارس»، حيث تأتي هذه المبادرة إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة داخل الكويت والمساهمة في توفير الكسوة المدرسية لأبناء وبنات هذه الأسر والتخفيف من أعبائهم المعيشية وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وتابع أن البنك يحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا، حيث توجد لجان مختصة تدرس هذه الحالات بدقة من قبل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، مشيرا إلى أن جهود «وربة» في المسؤولية الاجتماعية تتماشى مع استراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه، ثمن رئيس مجلس الإدارة في جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون دور «وربة» في دعم المشاريع المختلفة التي تطلقها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية داخل الكويت، مبينا أن ذلك يندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك.



وأضاف العون أن «وربة» قدم دعما لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية لمشاريعها المجتمعية داخل الكويت متمثلة في تقديم كسوة لدعم الأسر المتعففة عبر مشروع «العودة للمدارس»، مثنيا على دور بنك وربة في المساهمة في الأعمال الخيرية.