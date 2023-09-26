



أهدى بطل المبارزة يوسف الشملان الكويت أول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها الصين وتستمر حتى 8 اكتوبر المقبل، ونال الشملان الميدالية البرونزية في المبارزة «سلاح السابر» بعدما تمكن من الوصول الى الدور نصف النهائي إلا ان خسارته من منافسه لاعب المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 10-15 منعته من خوض المباراة النهائية والتنافس على الذهبية.



وجاء فوز البطل يوسف الشملان بعد تصدره التصفيات التمهيدية وتأهله الى الدور 32 الذي حقق به الفوز على لاعب أوزبكستان مماتوف 15-10 ليقابل زميله محمد عبدالكريم في دور الـ 16 ويتغلب عليه 15-11.



وعبرت مديرة بعثة الكويت عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية فاطمة حيات عن سعادتها بأول ميدالية كويتية.



وأهدت هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة والأسرة الرياضية، مضيفة ان هذا الإنجاز تحقق بفضل خطة الإعداد والتعاون المشترك بين اتحاد المبارزة واللجنة الأولمبية الكويتية بتوجيهات رئيس مجلس الادارة الشيخ فهد الناصر.



وتمكن منتخبنا الوطني لكرة اليد من تحقيق فوز كبير على نظيره التايلندي بنتيجة 49-19 في مستهل مشواره، ليحصد اول نقطتين له في المجموعة التي تضم ايضا منتخب الصين، وضمن أزرق اليد تأهله للدور الثاني بعد هذا الفوز حيث يتأهل اول وثاني كل مجموعة من المجموعات الاربع، على ان يكون الدور الثاني من مجموعتين يتأهل منها الاول والثاني الى الدور نصف النهائي.



من جانب آخر، أنهى لاعب منتخبنا الوطني للتجديف عبدالرحمن الفضل مشاركته في الدورة بحصوله على المركز السادس في منافسات الفردي-رجال، ليكون أول لاعب كويتي يتأهل للدور النصف النهائي في دورات الالعاب الآسيوية محققا بذلك ارقاما كويتية جديدة، كما خرجت اللاعبة فاطمة الفقعان بحصولها على المركز الرابع بأدوار الترضية في منافسات الفردي-سيدات، لتصبح أول لاعبة كويتية تتأهل للدور النصف النهائي في دورات الالعاب الآسيوية وضمن أفضل 10 لاعبات في الترتيب العام بالقارة الآسيوية (Top 10) محققة بذلك أرقاما شخصية كويتية جديدة. كما غادر لاعب منتخبنا الوطني للتايكوندو علي المرشاد منافسات الدورة



بعد خسارته من لاعب منتخب الصين 0-2 في التصفيات الأولية لوزن تحت 58 كغم، وانتهت مشاركة منتخب رماية البندقية 10 م بحصول



علي المطيري على المركز 41 وعبدالله الحربي عـلـى المركز 48 وسعــود السبيعي على المركز 51.

تصفيات السكيت والإسكواش اليوم

يدشن أبطال وبطلات منتخبنا الوطني للرماية مشاركتهم عندما تنطلق تصفيات مسابقة سكيت في الرابعة فجرا على ميدان الرماية في مدينة هانغتشو.

وفي منافسات الاسكواش يلعب منتخبنا الوطني ابتداء من السابعة والنصف صباحا تصفيات مسابقة الفرق أمام نيبال وسنغافورة، وفي التوقيت ذاته يخوض لاعبا منتخبنا الوطني للمبارزة عبدالرحمن المانع وعلي النكاس منافسات تصفيات سلاح ايبيه، ويتنافس لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة تركي أبوقذيلة عند الساعة 10:15 صباحا مع الافغاني جعفري محمد في تصفيات تحت 75 كغم، بينما يواصل الثنائي امنة العوضي وبدر الهاجري تصفيات مسابقة الشطرنج التي تستمر لتسع جولات على عدة أيام.