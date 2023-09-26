

مبارك الخالدي



تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري تحت 17 سنة لكرة القدم للموسم 2023-2024 بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي اليرموك مع الكويت على ملعب نادي النصر، وبرقان مع الساحل على ملعب نادي الشباب، والعربي مع الفحيحيل على ملعب اليرموك، وكاظمة مع القادسية على ملعب نادي الكويت، والجهراء مع خيطان على ملعب السالمية، وأخيرا السالمية مع النصر على ملعب نادي القادسية. وتقام جميع المباريات في توقيت واحد الـ 6:05 مساء.



جدير بالذكر أن بطولة دوري تحت



19 سنة لكرة القدم ستنطلق الجمعة المقبل بمشاركة 7 أندية فقط، حيث تشهد



الجولة الأولى غياب فريق الكويت للراحة، وفي بقية اللقاءات يلعب كاظمة مع النصر، والصليبخات مع خيطان، والشباب مع القادسية.