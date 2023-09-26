عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للصين، مشيرا الى انها ستسهم بدفع عجلة التنمية وتحقيق التطلعات وإنجاز المشاريع التنموية في الكويت.

واعتمد المجلس في اجتماعه الأسبوعي امس مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة ورفعه إلى سمو ولي العهد بعدما اطلع على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وبعض قياديي البلدية بشأن المشروع، والذي حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية، ويتضمن 4 أقاليم هي: منطقة الكويت الحضرية والمنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية والمنطقة الإقليمية الجنوبية والمنطقة الإقليمية الغربية، ستوفر اكثر من 3 ملايين فرصة عمل، وتم تحديد مناطق عمل منطقة الكويت الحضرية على النحو التالي: مركز مدينة الكويت، منطقة الأعمال المركزية والدعية والمهبولة والرقة والفحيحيل.