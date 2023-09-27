آلاء خليفة



فازت القائمة المستقلة بمقاعد جمعية طلبة كلية الحقوق بعدد أصوات 1163 وتلتها قائمة المتحدون بعدد أصوات 1086.



وكان أكثر من 3000 طالب وطالبة بكلية الحقوق بجامعة الكويت اتجهوا لاختيار ممثليهم في جمعية طلبة كلية الحقوق للعام الجامعي 2023/2024، في منافسة ما بين قائمة المتحدون والقائمة المستقلة.



وذكر القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان انه تم اختيار أماكن الاقتراع في كلية الحقوق بالحرم الجامعي في الشويخ، وهي قاعة 122-123 للطلبة وقاعة 139 للطالبات، مضيفا أن عدد الطلبة الذين حق لهم التصويت بلغ 1746 طالبة و1352 طالبا مقيدا لاختيار ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية كلية الحقوق، موضحا أن فتح باب الاقتراع تم في تمام الساعة 9 صباحا واستمر حتى الساعة 3 عصرا.



كما لفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الميدانية استحدثت نظام التدقيق والشطب الإلكتروني كتجربة لانتخابات العام النقابي 2023/2024 والذي يهدف إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية في الانتخابات، مما يسهل تطبيقه للأعوام القادمة وهو جزء من الخطة المستقبلية التي وضعتها عمادة شؤون الطلبة لنجاح سير العملية الانتخابية إلى جانب عملية التصويت الاعتيادية.