أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع مواد أساسية على متضرري الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب وخلف آلاف الضحايا، إضافة إلى الخسائر في المباني والممتلكات.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي، في تصريح لـ «كونا» في مراكش، إن مبادرتنا تأتي استكمالا للمبادرات التي قامت بها عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية لإغاثة أشقائنا في المغرب جراء الزلزال المدمر.



وأوضح ان المبادرة تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وبتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لاسيما وزارة الخارجية الكويتية التي سهلت «مأموريتنا في المغرب».



وأضاف الحساوي «أجرينا اتصالات فور وقوع الزلزال مع الهلال الأحمر المغربي من أجل تقدير الحاجات الأساسية وتحديد الأولويات وتنسيق المساعدات الضرورية للمنكوبين»، موضحا ان الكارثة «آلمتنا بالقدر الذي آلمت أشقاءنا في المغرب».



ولفت الى انه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المغربية من أجل تمويل عدد من المواد الاغاثية والسلع الأساسية والبطانيات «وقمنا بتوزيعها على المنكوبين والمتضررين الذين فقدوا منازلهم وأفرادا من أسرهم».



وقال الحساوي: عاينا في المناطق المتضررة حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر في المباني والممتلكات والطرق ناهيك عن الخسائر في الأرواح، مؤكدا «أننا نضع امكانياتنا رهن إشارة الاشقاء للمساهمة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار».