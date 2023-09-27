القاهرة - محمد صلاح



رفض الفنان بيومي فؤاد التعليق او الرد على استبعاد أول فيلم من بطولته «مندوب مبيعات» من دور العرض السينمائي المصرية بعد أن حقق إيرادات ضعيفة جدا على مستوى شباك التذاكر، حيث حقق 219 ألف جنيه فقط خلال 10 أيام عرض، فيما شهد عرضه الأول بالسعودية إيرادات هزيلة جدا.



والمعروف أن بيومي يعرض له بالسينمات 3 أفلام دفعة واحدة هي «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، وفيلم «وش في وش» لمحمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم «مستر إكس» من بطولة أحمد فهمي.



والطريف أن فؤاد صرح بأن سر قبوله عددا كبيرا من الأعمال الفنية بنفس الوقت انه لا يستطيع الرفض بسبب «خجله».