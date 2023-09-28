

بيروت - ناجي شربل



تشهد المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، مباراتي قمة في افتتاحها اليوم، فيلعب النجمة المتصدر بالعلامة الكاملة بـ 15 نقطة مع الراسينغ بيروت الخامس برصيد 8 نقاط على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. ويلعب العهد الوصيف بـ 12 نقطة وحامل اللقب الموسم الماضي مع الانصار الثالث برصيد 9 نقاط، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



وتقام بعد ظهر السبت مباراتان، فيستقبل في أولاهما التضامن صور الثامن بـ 4 نقاط فريق شباب الساحل السابع برصيد 6 نقاط على ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية. وكان شباب الساحل لقي خسارة أولى، إلا أنها كانت ثقيلة بخماسية بيضاء أمام العهد في المرحلة الماضية.



وفي المباراة الثانية، يلتقي على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، الحكمة بيروت وصيف القاع بـ 3 نقاط من فوز أول حققه في المرحلة الخامسة على التضامن صور، مع البرج الرابع بـ 8 نقاط، والذي أخفق في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.



وتختتم المرحلة الأحد الأول من أكتوبر بمباراتين، فيلتقي الصفاء السادس بـ 6 نقاط فريق طرابلس الرياضي العاشر بـ 3 نقاط من ثلاثة تعادلات في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. في حين يحتضن ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار، قمة جنوبية بين الأهلي النبطية التاسع بـ 4 نقاط من أربعة تعادلات والشباب الغازية الأخير بنقطة واحدة من تعادل.