لاتزال سواعد الخير الكويتية منذ وصولها إلى المغرب مرابطة في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في أعالي جبال الأطلس الكبير من أجل المشاركة في اغاثة المنكوبين ومواساة المكلومين.



وتحت شعار «فزعة للمغرب»، انطلق فرسان جمعية الهلال الاحمر الكويتي و14 جمعية خيرية من مركز «العمل الانساني» قاطعين آلاف الكيلومترات للوصول الى المغرب والمشاركة الى جانب اشقائهم في اغاثة المتضررين ومساعدة المحتاجين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز مخلفا زهاء 3 آلاف وفاة وآلاف الجرحى والمكلومين بالإضافة الى دمار هائل.



كما شارك طاقم سفارة الكويت بالمغرب بتوجيهات من القيادة السياسية في تقدير الاحتياجات وتوجيه المساعدات والمشاركة في حملة التبرع بالدم لإغاثة الجرحى، حيث ساهم اركان السفارة في هذه الحملة الإنسانية يتقدمهم السفير عبداللطيف اليحيا الى جانب المواطنين الكويتيين المقيمين في المغرب.