بشرى شعبان



كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي ان الكويت تقدمت بمقترح إلى مجلس الجامعة العربية للسكان حول إعداد تقرير بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي ونال موافقة المجلس، وأعدت الأمانة العامة للمجلس ممثلة بإدارة التنمية البشرية وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط التقرير الخاص بذلك، معلنا الانتهاء من إعداده تمهيدا لرفعه الى لجنة الوزراء المختصة في مجلس السكان والتنمية العربي لاعتماده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن انتهاء الأمانة العامة للتخطيط من إعداد التقرير الموحد حول «الاستشعار بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للسكن في الوطن العربي» أمس.



وقال مهدي خلال المؤتمر بحضور ممثل المعهد العربي للتخطيط والتنمية الخبير د.فيصل المناور ومديرة التنمية البشرية بالأمانة العامة أمل المطيري وممثل الكويت في المجلس العربي للسكان والتنمية مراقب إدارة التنمية البشرية بالأمانة العامة للتخطيط د.منى العلبان ان التقرير تتطرق للعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للسكن والتي تحتاج لدراسة ومعالجة عبر وضع خريطة عمل لمعالجتها، وطرح المخاطر ومصادرها ومنها شبكات الأمان، الفقر، البطالة، العشوائية، الصحية، التعليم، وآليات الاستجابة. ورأى ان التقرير يجسد واقع المجتمعات العربية، وتم إنجازه من الخبرات الكويتية خلال 6 شهور. بدوره، ذكر ممثل المعهد العربي للتخطيط والتنمية الخبير د.فيصل المناور ان التقرير أظهر ان الوطن العربي يسجل أعلى معدلات الفقر والبطالة، حيث تشكل البطالة أكثر من 12% بدوله، بينما لا تزيد على 6.30% على مستوى العالم، مما يدفعنا إلى ضرورة تنظيم سوق العمل.