آلاء خليفة



بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة اختتمت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت وبالتعاون مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور ممثلة بقسم العلاقات العامة والتوعية المرورية، الحملة التوعوية المرورية للعام الثاني على التوالي والتي عقدت من 24 إلى 27 سبتمبر لنشر الثقافة المرورية وتوعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بضوابط الأمن والسلامة المرورية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وحضر الختام العميد نواف فرج عبيد من وزارة الداخلية وممثلون من وزارة الداخلية، والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.عيسى البلهان، والعمداء المساعدون وعدد من موظفي وطلبة الجامعة.



وجاءت هذه الحملة بهدف توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بأهم الضوابط المرورية، والتعرف على مخطط المدينة الجامعية وخدماتها وضوابطها وآلية الوصول لمكوناتها، ونقاط التجمع لكل كلية في حالات الطوارئ، والتعرف على أبرز المشاكل والتحديات للحد من الحوادث المرورية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الطلبة.



وعقد القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس والعقيد عبدالله بهمن من قطاع المرور بوزارة الداخلية سلسلة محاضرات توعوية.



وتم عمل جولة تفقدية للحركة المرورية في المدينة الجامعية للتعريف بالبوابات التي تخدم مرتاديها، والاطلاع على حركة المرور، والتعرف على نقطة انطلاق الباصات ومشاهدة المسار الخاص بها للوصول إلى منطقة تحميل وتنزيل الطلبة.



وبدوره، رحب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة بالحضور، مبينا أن جامعة الكويت تعد من المشاريع الكبرى في الكويت خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.



ومن جهته، أكد يوسف الخميس أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات المرورية التوعوية داخل المدينة الجامعية باعتبارها مدينة متكاملة وتخضع لقوانين المرور، مبينا أنه تم الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المحاضرات التوعوية في الفصول الدراسية.



وعرض الخميس دليل «اعرف وجهتك» الذي يساعد مرتادي المدينة على التعرف على مداخل ومخارج الحرم الجامعي، ويبين البوابات الجامعية الـ 7، مشيرا إلى أن إدارة الأمن والسلامة تقدم خدمة المساعدة على الطريق في حال مواجهة أي مشكلة في المركبة بالتواصل مع طوارئ الأمن والسلامة.



وقدم إحصائية بالحوادث التي حدثت داخل المدينة الجامعية، كما تم عرض فيديو لبعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها مرتادو المدينة الجامعية.



ومن جانبه، تطرق العقيد عبدالله بهمن إلى أهم القوانين المرورية التي يجب اتباعها، مشيرا إلى بعض أدوار رجل المرور في الطريق والتي تتمثل في التوعوية والإرشاد وحل المشكلات، إضافة إلى شرح دور غرفة التحكم المركزي، منبها إلى أهم أسباب الحوادث المرورية وهي قائد المركبة وكسره للقوانين أو لعدم صيانة المركبة وخطأ في الطريق نفسه، مشيرا إلى أن 93% من أسباب الحوادث المرورية تعود إلى عدم الانتباه واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.



ووجه بهمن نصائح وإرشادات مرورية للطلبة، لافتا إلى أن هناك مقترحا بتفعيل الربط بين التحصيل الجامعي للطالب وسلوكه في الطريق داخل المدينة الجامعية، متمنيا السلامة للجميع.