

أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما يقضي بترقية ونقل 6 رؤساء فرق واثنين كبير اختصاصي.



وجاء في التعميم الذي يتم العمل به اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، انه تم تعيين د.فيصل عبدالله الكندري رئيسا لدائرة الخدمات الطبية المساندة ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة الطبية (مستشفى الأحمدي)، وتم استحداث فريق عمل العلاج الطبيعي وتعيين ريم محمد عبدالله رئيسا لفريق عمل العلاج الطبيعي.



وفي دائرة الهيئة الطبية تم تعيين د.إبراهيم محمد الكندري رئيسا للدائرة ويكون مسؤولا أمام مدير المجموعة الطبية مستشفى الأحمدي.



وفي مديرية الغاز والبيئة وتحديدا في مجموعة تطوير حقول الغاز أصبح عيسى الديحاني رئيسا لفريق عمل تطوير العمالية الفنية، وفي مديرية إدارة المشاريع والهندسة (مجموعة مساندة المشاريع والهندسة) تصبح ريما عبدالله العوضي كبير اختصاصيين، ويصبح خالد راضي المزيد رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية.



أما مجموعة إدارة المشاريع 1 فسيتم تعيين رئيس فريق عمل إدارة المشاريع (14) في وقت لاحق، وفي مديرية غرب الكويت مجموعة مساندة العمليات أصبح رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات، وفي مديرية التخطيط والابتكار وتحديدا في مجموعة العلاقات العامة والإعلام يستمر خليفة شعيب في منصب كبير اختصاصيين.