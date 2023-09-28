في خطوة مهمة لتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والرقابية بدول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس بدورته الـ 37 في 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وسعيا لدعم النظام المصرفي في دول مجلس التعاون من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.



وبهذه المناسبة، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عالية الحميضي عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بسام الجمالي والذي تم في سلطنة عمان بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، أن المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني أصبحا في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وكذلك في خلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل اشكالها وانواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصفة خاصة، وهي الأهداف التي تتطلع «ساي نت» لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي الذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في احكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.