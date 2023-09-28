عاد ثلاثة رواد فضاء، هم روسيان وأميركي، إلى الأرض أمس بعد مهمة استمرت عاما في محطة الفضاء الدولية، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس». وقالت الوكالة إن «رائدي الفضاء من «روسكوزموس» سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء من وكالة «ناسا» فرانسيسكو روبيو الذين أمضوا عاما على متن محطة الفضاء الدولية، هبطوا قرب مدينة جيزكازجان في كازاخستان».



وأوضحت أن مركبة الفضاء «سيوز إم إس-23» التي كانوا على متنها وصلت إلى الأرض في عملية هبوط تمت في «وضعية عادية».



وأكدت «روسكوزموس» أن بروكوبييف وبيتيلين أمضيا «370 يوما و21 ساعة و22 دقيقة في الفضاء، في أطول رحلة طيران ضمن برنامج وكالة الفضاء الدولية».



بدورها، أكدت وكالة «ناسا» الأميركية هبوط المركبة، وقالت على منصة «إكس» إن «فرانك روبيو عاد إلى الأرض بعد 371 يوما»، وأضافت «أطول رحلة فضائية منفردة لأي من رواد الفضاء لدى ناسا تبلغ نهايتها».