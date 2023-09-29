قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي ان لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي قررت وضع إطار تنفيذي للانشطة والبرامج المشتركة بين دول المجلس لاسيما في المجال الشبابي.



جاء ذلك في تصريح نقله بيان للهيئة عقب اجتماع اللجنة عبر الاتصال المرئي بحضور مسؤولين عن وزارات الشباب والرياضة الخليجية الست وبمشاركة رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله الربعي وخبراء من دول المجلس.



وأضاف السبيعي ان الاجتماع ناقش أيضا تنظيم الشراكات مع المنظمات الشبابية الدولية والقارية والإقليمية بما يعزز الارتقاء بالعمل الشبابي بين دول المجلس، مشيرا إلى ان الاجتماع قرر أيضا إعادة هيكلة اللجان التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بما يخدم العمل الشبابي الخليجي.



وأكد أن الاجتماع ركز على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع دول المجلس مع محيطها العربي والقاري والدولي لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخليجي للمشاركة والتفاعل مع البرامج الدولية المهمة ذات الصلة لتمكينهم وتنميتهم.