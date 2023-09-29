في حفل خاص أقامته في معرض «ايكيا» الأفنيوز، أطلقت «ايكيا» حملة «خلك قد الحوسة»، وهي دعوة للاستمتاع بكركبة الحياة والإمكانيات العديدة التي يمكن أن تجلبها.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ايكيا» الحميضي في الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو في كلمة ترحيبية بالحضور: كيف تستطيع «ايكيا» التعامل مع كل أنواع الكركبة التي نواجهها في حياتنا اليومية، بفضل آلاف الحلول التي توفرها لمساعدة الناس على تنظيم حياتهم وفقا لميزانياتهم، وأذواقهم واحتياجاتهم الخاصة، والمساحة المتوافرة لديهم.



وأضاف ماغانتو: الحياة، بشكل عام مليئة بالكركبة، ونحن نحبها كما هي! لأن هناك إمكانات غير محدودة للتعامل معها ونحن في «ايكيا» خبراء في توفير حياة منزلية أفضل للناس، وكل عام نزور مئات المنازل في الكويت، وهذا يساعدنا على أن نفهم احتياجات الناس وأحلامهم بشكل أفضل، وأن نعرف أكثر عن نوع التحديات التي يواجهونها داخل منازلهم.



والكركبة هي واحدة من أكثر الأسباب التي تصيب الناس بالإحباط، في جميع أنحاء العالم فبحسب نتائج الأبحاث التي أجريت حول الموضوع، فأكثر من 50% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا إن الكركبة تسبب لهم التوتر، وانها سبب رئيسي للتوتر الذي يحصل بين أفراد الأسرة.



وتابع: نحن في «ايكيا» نتفهم هذه التحديات ونعمل على توفير الحلول التي تساعد الناس في تنظيم حياتهم وفقا لاحتياجاتهم داخل المنزل ونريد أن نلهم الأشخاص الذين يزورون «ايكيا» بالأفكار والحلول التي نوفرها لمساعدتهم في ترتيب وتنظيم منازلهم بشكل أفضل.



في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع التكلفة المعيشية والتضخم العالمي تبقى «ايكيا» ملتزمة بالوقوف إلى جانب الناس من خلال تخفيض أسعار آلاف الحلول التي توفرها، موضحا ان المحافظة على إبقاء أسعار «ايكيا» في متناول الجميع تبقى على رأس أولوياتنا ولذلك بذلنا جهدا كبيرا حتى استطعنا أن نخفض أسعار آلاف الحلول التي لدينا لمنح الأشخاص العديد من الإمكانات الجديدة لتنظيم منازلهم بشكل أفضل.



وزاد: نؤمن بأن المنزل هو المكان الأهم في العالم ومع افتتاح أفرعنا في خيران مول وذا وير هاوس في الصباحية مؤخرا أصبح لدينا الآن 5 نقاط مختلفة للالتقاء بالعملاء، ذلك بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني www.IKEA.com.kw، لتصبح ايكيا الآن أكثر قربا إلى الناس ونريد أن نكون إلى جانب الناس من خلال حلول التخزين ذات التصاميم الجميلة والعملية، والأسعار المعقولة التي تناسب الجميع ونتفهم أن الحياة اليومية مليئة بالتحديات ونأمل من خلال مساهمتنا أن نساعد جميع الناس في الكويت في الحصول على حياة منزلية أفضل.



وعرضت «ايكيا نماذج» عن الكركبة التي تعم غرف المنزل، وكيف يمكن أن تصبح مرتبة ومنظمة بفضل حلول التخزين الجميلة والعملية التي توفرها لكل ركن من أركان المنزل بأسعار معقولة تناسب الجميع ولقد كان حفلا ممتعا أظهرت فيه «ايكيا» قدرتها على مواجهة كل التحديات التي تجلبها الكركبة!



واختتم ماغانتو قائلا: «خلك قد الحوسة واحنا وياك».