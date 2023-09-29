توجه رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد حسين البراك لجميع زملائه بوزارة التعليم العالي بخالص التهاني بمناسبة فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإشرافية بمستوى «مراقب ـ رئيس قسم»، مهيبا بزملائه ممن يرغبون في شغل هذه الوظائف إلى التقدم لقسم شؤون الموظفين بإدارة الشؤون الإدارية وتعبئة النموذج المخصص لذلك اعتبارا من يوم الأحد 1 اكتوبر المقبل إلى الأحد 15 منه.



وتقدم د. البراك بجزيل الشكر لوكيلة التعليم العالي لمياء عبدالعزيز الملحم لسرعة تجاوبها مع مطالب النقابة، ووفائها بالعهد الذي أعطته للنقابة خلال آخر لقاء جمعهما، حيث كانت قد وعدت بطرح إعلان شغل الوظائف الإشرافية نهاية سبتمبر الجاري أو أول أكتوبر المقبل، وها هي توفي بوعدها للنقابة، فلها كل الشكر والتقدير.



وأوضح د. البراك أن النقابة تتابع موضوع اعلان الملاحق الثقافية والذي وعدت الوكيلة بطرحه خلال شهر اكتوبر المقبل.