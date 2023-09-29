عبدالكريم العبداللهتعكف وزارة التربية حاليا على إعداد خطة جديدة ومتكاملة لمكافحة «الغش» في المواقع التعليمية أثناء فترات الاختبارات.وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن التربية تتجه إلى تركيب أجهزة حديثة «مانع الإشارة» في لجان وقاعات الامتحانات للتشويش على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والسماعات. وبينت المصادر أن التربية تنسق حاليا مع «الصحة» لاعتماد المواصفات الخاصة بتلك الأجهزة لتتوافق مع المعايير والاشتراطات الصحية للتأكد من صلاحية استخدامها خلال فترة الامتحانات من الناحية الصحية لمعرفة مدى تأثيرها على صحة الطلبة وجميع الموجودين في تلك القاعات من عدمه. وأشارت المصادر إلى أن التربية تسعى من خلال خطة محكمة إلى محاربة «الغش» خلال فترة الاختبارات ومنعه بتاتا والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في الأعوام الماضية مسببة ارباكاً كبيرا للطلبة والمؤسسات التعليمية.