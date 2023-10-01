حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر التابع لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، على جائزة أسرع البنوك نموا في جمهورية مصر العربية للعام 2023 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، تقديرا للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ المجموعة على بنك بيريوس في مصر عام 2015.



وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن سعادته بنيل هذه الجائزة، التي تشكل إنجازا كبيرا يعكس الرؤية الإستراتيجية وسعي البنك الدائم للتميز، بما يظهر قدرته العالية على توفير احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار. وأضاف: هذا التتويج يؤكد حرص البنك على مواصلة تحقيق النمو المستدام وتقديم حلول مصرفية مميزة للأفراد والشركات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



من جهته، أعرب خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر عن امتنانه بالفوز بهذه الجائزة، قائلا: تحقيق لقب البنك الأسرع نموا في مصر شهادة على التزامنا الثابت بالتميز، ويظهر حرصنا الدائم على تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة والممنهجة والتي تتسم بالمرونة والتطوير، حيث نجح البنك خلال الفترة السابقة في التركيز على الفهم الجيد لمتغيرات المشهد الاقتصادي بمختلف قطاعاته مما مكننا من سرعة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء.



ويأتي ذلك في وقت اتسمت حركة البنك الأهلي الكويتي - مصر بالمرونة والتطور على مدار السنوات الماضية ضمن مشهد اقتصادي متغير باستمرار تشهده جمهورية مصر العربية. ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية والتركيز على العملاء والتحول الرقمي والاستثمار في تطوير رأس المال البشري وقدرات الموظفين لديه، تمكن البنك الأهلي الكويتي - مصر من مضاعفة ميزانيته العمومية خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، وأثبت نفسه بين أبرز البنوك في القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية.



وتشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح البنك حرصه الدائم على نيل رضا العملاء، ومنح الأولوية لتلبية احتياجاتهم والاستثمار في الخدمات الرقمية الجديدة، مما يساعدهم على التمتع بتجربة مصرفية شاملة وتنفيذ معاملاتهم المصرفية والمالية بسهولة عن بعد.



كما يعكس الأداء المالي للبنك الأهلي الكويتي - مصر، النمو الكبير الذي حققه، ونجاحه في التحول من تسجيل خسائر بقيمة 103 ملايين جنيه مصري في العام 2015، إلى تحقيق النمو في أرباحه الصافية إلى 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية النصف الأول من العام 2023، إلى جانب تعزيز قاعدة عملائه على صعيد قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد مما عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق به في السوق المصري.



وفي إطار خطة التحول الشامل على جميع المستويات، عزز البنك الأهلي الكويتي- مصر شبكة فروعه، وأطلق منتجات وحلولا وخدمات مصرفية جديدة، وطرح حملات ترويجية متنوعة لتطوير علامته التجارية والمساهمة في توعية العملاء، وهو يخدم اليوم العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال 45 فرعا في 18 محافظة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



وإلى جانب إنجازاته المالية والمصرفية، يلتزم البنك الأهلي الكويتي- مصر بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وبدعم جميع فئات المجتمع، عبر توفير المساعدات المالية والغذائية ودعم التعليم وتوفير احتياجات محدودي الدخل في الدولة، مما يسهم بتعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية.



ويحرص البنك الأهلي الكويتي - مصر على توفير تجربة استثنائية للعملاء من خلال تجاوز توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر. ومن خلال ابتكار الحلول والمنتجات المصرفية الجديدة، تمكن البنك من إثبات نفسه كشريك مفضل للعملاء.