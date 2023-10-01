

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كما يلي:



تعيش البلاد فوضى من شغر المناصب القيادية في الجهات الحكومية، والتأخير في تعيين القيادات الوطنية ذات الكفاءة هو سبب في تراجع الخدمات في كل الجهات الحكومية.



وجاء في سؤال النائب جراح الفوزان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ما يلي:



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الآلية المتبعة في اختيار شاغلي الوظائف القيادية؟



2 ـ ما أسباب تعطيل تسكين الوظائف القيادية، ومن الذي يعطل التعيينات، وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذا التعطيل؟



3 ـ هل تم التجاوز على الشروط والمعايير في تعيين القيادات، وما الاستثناءات التي حصلت للقياديين منذ 18/6/2023؟ يرجى تزويدي بكشف لجميع الحالات التي استثنيت، مع ذكر السبب.



4 ـ هل توجد خطة لتسكين الوظائف القيادية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها إن وجدت.