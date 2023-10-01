11 % من مشتريات المواطنين والمقيمين بالدين.. بلغت 12.5 مليار دينار منذ 2013

6 مليارات دينار قيمة سحوبات الكاش من بطاقات الائتمان خلال 10 سنوات ونصف السنة

228.5 مليار دينار صرفت من بطاقات السحب منذ 2013 حتى يونيو الماضي

110.5 مليارات دينار تم صرفها بعمليات شراء مباشر.. و118 مليار دينار سحب كاش



المحلل المالي



أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي معاملات الشراء المباشر وسحوبات «الكاش» التي قام بها المواطنون والمقيمون خلال نحو 10 سنوات ونصف السنة بلغ 228.5 مليار دينار، من دون احتساب الانفاق عبر الإنترنت.



ووفقا لبيانات معاملات البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي ارتكزت عليها «الأنباء»، فإن إجمالي معاملات أجهزة نقاط البيع (الشراء المباشر) خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية النصف الأول من 2023 بلغ نحو 110.5 مليارات دينار، من بينها 12.5 مليار دينار عبر السحب من خلال بطاقات الائتمان، ما يعني أن أكثر من 11% من مشتريات المواطنين والمقيمين المباشرة تعد «مشتريات بالدين»، من بينها 1.079 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وحده، وسجل إجمالي المبالغ المسحوبة من أجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال الفترة من 2013-2023 نحو 118 مليار دينار، منها نحو 6 مليارات دينار من بطاقات الائتمان والبنوك الأجنبية.



وتفصيليـــا، تتـــــوزع معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها على البطاقات المدينة، وبطاقات الائتمان حيث تشير الأرقام إلى ان إجمالي قيم معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة البطاقات المصدرة من قبل البنوك الكويتية قد بلغت خلال الفترة 2013-2023 نحو 110.5 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.6% حيث شكلت معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات السحب المدينة نحو 88.7% من الإجمالي اي ما يعادل قيمة 98 مليار دينار اما النسبة المتبقية التي بلغت 11.3% فقد تمت بواسطة بطاقات الائتمان أي ما يعادل 12.53 مليار دينار صرفت من بطاقات الائتمان منذ عام 2013 حتى نهاية شهر يونيو 2023.



وتكشف الأرقام الارتفاع التدريجي والمستمر في معاملات بطاقات الائتمان السنوية من 723 مليون دينار لعام 2013 لتتخطى المليار دينار لعام 2016 حين سجلت 1.1 مليار دينار ومن بعدها الى 1.91 مليار دينار خلال عام 2022 أي عند مستويات قياسية، اما خلال النصف الأول من عام 2023 فقد استمرت في الارتفاع وسجلت 1.08 مليار دينار مما يدل على تطور سوق الائتمان المحلي واعتماده المتزايد على بطاقات الائتمان مما ينعكس إيجابا على اعمال وإيرادات البنوك.



وكانت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع من خلال بطاقات الائتمان نمت بمعدل سنوي مركب بلغ 10.2% خلال السنوات الـ 10 الماضية مقارنة بنسبة نمو سنوي مركب 9.5% لمعاملات بطاقات السحب المدينة خلال الفترة نفسها، أما غالبية معاملات أجهزة نقاط البيع بواسطة بطاقات البنوك الكويتية فهي تعتمد على البطاقات المدينة التي شكلت 88.7% من اجمالي المعاملات وهي في نمو مستمر منذ عام 2013 حين بلغت 5.79 مليارات دينار لتسجل اعلى مستوياتها على الاطلاق في عام 2022 عند 14.36 مليار دينار ويبدو انها متجهة لتحقيق ارقام قياسية في عام 2023 حيث ارتفعت في النصف الأول من السنة بنسبة 5% عن النصف الأول من العام الماضي لتسجل 7.5 مليارات دينار.



السحب الآلي



ولجهة قيم معاملات أجهزة السحب الآلي على البطاقات المدينة والائتمانية المصدرة من قبل البنوك الكويتية في الكويت وخارجها خلال فترة السنوات الـ 10 ونصف السنة 2013-2023 نحو 118 مليار دينار أي بمعدل عام سنوي بلغ 11.22 مليار دينار منها 112 مليار دينار من خلال بطاقات السحب المدينة أي ما يعادل 95% والمتبقي من خلال بطاقات الائتمان والبنوك الأجنبية، وبمعدل نمو سنوي مركب 1% مما يدل على ارتفاع حصة المعاملات غير النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع والتسوق الإلكتروني عبر المواقع من المعاملات التجارية وشكلت السحوبات من البنوك في الكويت نحو 97% من إجمالي معاملات السحب الآلي ما يعادل 114.3 مليار دينار اما المبالغ المتبقية التي بلغت 3.57 مليارات دينار فقد تم سحبها من خارج الكويت على مدى السنوات الـ 10 الماضية.



وارتفعت قيمة معاملات اجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال عام 2022 بنسبة 3.2% لتسجل 11.1 مليار دينار وكانت الأعلى على الإطلاق في عام 2019 عند 12.48 مليار دينار وهي في تباطؤ في نموها منذ عام 2013. اما في النصف الأول فقد بلغت السحوبات من أجهزة السحب الآلي 5.55 مليارات دينار بانخفاض نسبته 1.5% عن النصف الأول من العام الماضي.



يذكر أن الكتلة النقدية M2 والتي تتألف من النقد المتداول خارج البنوك المحلية والودائع تحت الطلب بالدينار قد بلغت نهاية شهر أغسطس 2023 نحو 10.72 مليارات دينار مقارنة بـ 12.11 مليار و12.33 مليار دينار نهاية شهر أغسطس من عامي 2021 و2022 على التوالي.