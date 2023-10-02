ثامر السليم



استعادت قائمة الشريعة مقاعدها في الهيئة الإدارية لانتخابات جمعية طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بـ 961 صوتا مقابل 920 لقائمة التغيير، فيما حافظت القائمة الإسلامية التربوية على مقاعدها بعد فوزها في انتخابات جمعية طلبة كلية التربية بـ 1756 صوتا مقابل 1359 صوتا للقائمة المستقلة.



هذا، وكانت انتخابات جمعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والتي شهدت تنافسا قويا بين قائمتي الشريعة والتغيير، مختلفة هذا العام في ظل سعي قائمة الشريعة إلى استعادة مقاعد الجمعية والتي سيطرت عليها قائمة التغيير العام الماضي.



وقالت رئيسة لجنة الطالبات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية غادة الحلواجي ان عملية الاقتراع سارت بشكل جيد ومنظم، حيث بلغ عدد المقترعات 533 طالبة من أصل 1980 طالبة.



في حين شهدت انتخابات جمعية طلبة كلية التربية إقبالا متوسطا من قبل الطلاب والطالبات، حيث تم فتح باب الاقتراع في مدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 9 صباحا. وأشار رئيس لجنة انتخابات طلبة كلية التربية الى أن إقبال الطلبة جيد.



من جانب آخر، أعلنت عمادة شؤون الطلبة عن تزكية قائمة الاجتماعية في انتخابات جمعية العلوم الاجتماعية، وتزكية قائمة التآلف الطلابي في انتخابات جمعية الآداب، وذلك لعدم خوض أي قوائم منافسة لها حتى إغلاق باب الترشح.