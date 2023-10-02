عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا يقضي بتكليف مدير الموارد البشرية ووكيل القطاع المالي والإداري بالتكليف سعود الجويسر للعمل وكيلا لوزارة التربية بالتكليف حتى إشعار آخر.



من جهة اخرى وبعد توقف استمر ما يقارب 4 سنوات، تعمل وزارة التربية على عودة الأندية المسائية خلال العام الدراسي الحالي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، انه انطلاقا من حرص وزارة التربية، ممثلة بإدارة الأنشطة المدرسية، على استثمار أوقات فراغ الطلبة بالأنشطة التربوية الهادفة، جاء تفعيل دور الأندية المدرسية المسائية كمقار لاستقطاب الأبناء بعد يومهم الدراسي، ليستكملوا عملية البناء وتطوير أنفسهم في أجواء تربوية، مشيرة إلى ان موضوع الأندية المدرسة المسائية وشغل أوقات الفراغ للطلبة كان ولايزال يحظى باهتمام وزارة التربية، وذلك حرصا منها على شغل أوقات الطلبة بالفوائد التربوية وصقل شخصيتهم.



وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم خلال الأسبوع الجاري بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على عودة الأندية، مشيرة إلى أن إدارة الأنشطة المدرسية حددت 8 أندية موزعة على المناطق التعليمية ويعمل فيها ما يقارب 970 معلما ومعلمة.