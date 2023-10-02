بعد الصيف الملتهب الذي عاشه نصف الكرة الشمالي في الأشهر الماضية، يبدو أن لعنة الطقس انتقلت الى النصف الجنوبي للكرة، حيث شهد جنوب شرق أستراليا أمس موجة حارة زادت من خطر التعرض لحرائق الغابات ودفعت السلطات إلى إصدار حظر على إشعال أي نيران في مناطق واسعة من ولاية نيو ساوث ويلز. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا إن درجات الحرارة ستزيد بما يصل إلى 12 درجة مئوية فوق المتوسط ​​في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تصل الحرارة في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا إلى 36 درجة.



وأعلن وزير خدمات الطوارئ في الولاية جهاد ديب بداية فترة خطر رسمية لحرائق الغابات، مع درجات الحرارة «الحارقة» التي تزيد المخاطر للأسبوع المقبل.



واضطر مئات من السكان والسياح إلى الفرار من عدة بلدات في ريف جنوب شرق أستراليا، بسبب حرائق الغابات.