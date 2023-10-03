ثامر السليم



أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حفل تكريم لأحد عشر مخترعا كويتيا حازوا براءات اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديرا لجهودهم العلمية.



وقال رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي، خلال حفل التكريم، الذي حضره المدير العام للمركز ندا الديحاني، إن تكريم كوكبة من المخترعين الكويتيين هو محل فخر واعتزاز بأبناء الوطن وطاقاتهم الخلاقة والمبدعة، ورسالة دعم وتشجيع لكل مبدعينا على تقديم المزيد من الاختراعات المفيدة للعالم، وبما يحقق مضي الكويت قدما على مؤشرات الابتكار العالمية.



وأضاف الحميضي أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع حريص على دعم المخترعين ماديا وفنيا والأخذ بيدهم وتشجيعهم في ميادين الإبداع، علاوة على منحهم براءات اختراعات ومتابعة جهودهم وأفكارهم لتصل إلى مبتغاها في تسجيلها واعتمادها عالميا.



وأعرب عن التقدير والفخر بالاختراعات المبتكرة، التي قدمها هؤلاء المبدعون، وتنوعت بين جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان الذي نال براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع وأداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وذكر أن الاختراعات تضم أيضا جهازا محولا باليد لإزالة التلوث الاشعاعي عن الأسطح الذي نال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركية واختراع يتمثل بطريقة لكشف كسور العظام باستخدام تشتت الضوء ونال براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا.



من جانبه، أشاد الديحاني في تصريح مماثل بما قدمه المخترعون من أفكار مبتكرة ومبدعة في اختراعاتهم نالوا على إثرها براءات اختراع عالمية تليق بهم وتشكل إضافة مهمة إلى سجل الإبداع والاختراع في الكويت وتقدمها على مؤشرات الابتكار العالمية.



قائمة المكرمين



- محمد أحمد العنزي - محمد عبدالله العنزي - انتصار حسين الشحيمة: نالوا براءة اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع عن جهاز لاستخراج الأدوات (المبارد) المكسورة من داخل القنوات العصبية لجذور الأسنان.



- جيهان عبدالصاحب القريني: نالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن أداة حمل ورفع الهاتف النقال والأجهزة المحمولة.



- نهى حزمان الميع: نالت براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي عن جهاز محمول باليد لإزالة التلوث الإشعاعي عن الأسطح.



- د. علي طالب حاجية - إبراهيم خليل سلطان - كوثر فؤاد المجادي - سارة محمد العمران - شموخ أحمد الفيلكاوي- سارة يوسف بورجيب نالوا براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبية في ألمانيا عن طريقة للكشف عن كسور العظام باستخدام تشتت الضوء.