كم يبلغ عدد العاملين في وحدة تنظيم التأمين وأسماء العاملين من غير الكويتيين بها؟ وما أبرز إنجازاتها منذ تأسيسها مع تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك إن وجدت؟



وجه النائب بدر نشمي 4 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء السؤال الأول منها كما يلي:



صدر القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت برأسمال قدره ملياري دينار كويتي تطور وتمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية والمملوكة من كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال، وذلك لبناء مجتمع ريادي يحفز أصحاب المشاريع على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم عدد الطلبات التي تقدم بها المبادرون لنيل قروض من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ مع تزويدي بالمستندات التي تبين ذلك منذ التأسيس وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.



(2) كم يبلغ عدد المشاريع المتعثرة التي دعمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف يتم التعامل مع هذه مع المشاريع؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات الدالة على ذلك.



(3) ما الضمانات التي يقدمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمتقدمين والتي تضمن الحماية القانونية لهم في حال تعثرهم؟



(4) كم يبلغ إجمالي المبالغ التي استنفدت من الميزانية المخصصة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ مع تزويدي بكشف مفصل لتلك المبالغ.



(5) هل صدرت أحكام جزائية بالضبط والإحضار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب تعثرهم في سداد دفعات الصندوق؟



(6) صدر قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2016 بشأن منح الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى (3) سنوات، فيرجى تزويدي بإجمالي عدد المتقدمين للاستفادة من هذا القرار، وتزويدي بعدد المتقدمين للاستفادة من هذا القرار وانتهت باستقالة طالب الإجازة من الجهة الحكومية التي يعمل بها بعد نجاح مشروعه، وتزويدي بعدد الحالات التي قطعت إجازتها وعادت لجهات عملها وسلمت مشروعها للصندوق بسبب تعثرها قبل انقضاء مدة الإجازة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



لما كانت «وزارة التجارة والصناعة» تتولى دعم النشاطـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة وتشـــرف عليها وتوفر السلع والمواد والخدمات كما إنها تختص بتنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية، وأيضا تشرف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري، وغيرها من الاختصاصات التي تقوم بها «وزارة التجارة والصناعة» والجهات التابعة لها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.



ولما كانت وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوطة بتحصيل المبالغ المالية المستحقة على القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك سداد الديون التي على الوزارة والجهات التابعة لها للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم تبلغ قيمة الديون المستحقة على «وزارة التجارة والصناعة» والجهات التابعة لها لدى الغير سواء كانت تلك الديون مستحقة على الجهات الحكومية أو القطاع الخاص؟



(2) كشف بأسماء شركات القطاع الخاص التي عليها ديون لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، وما قيمة دين كل شركة على حدة؟ مع تزويدي بأسباب عدم تحصيل تلك الديون، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد هذه الشركات؟



(3) هل تنازلت «وزارة التجارة والصناعة» أو الجهات التابعة لها عن أي من الديون المستحقة على الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسماء تلك الشركات، وأسباب التنازل.



ونص السؤال الثالث على ما يلي:



لما كانت «الهيئة العامة للصناعة» تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتنمية قدراته ليكون ركيزة رئيسة في طريق النهضة التنموية الشاملة، وفي ظل التحديات التي تواجهها «الهيئة العامة للصناعة» في السعي لتحقيق الإنجازات والطموحات المرجوة منها لبناء «كويت جديدة» برؤية تنموية لعام 2035 والتي تستهدف خلق اقتصاد متنوع ومستدام يكون للقطاع الصناعي فيه دور رائد في تحقيق تلك الرؤية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم تبلغ إيرادات «الهيئة العامة للصناعة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان مصدر تلك الإيرادات لكل بند على حدة.



(2) كشف بقيمة المبالغ المالية غير المحصلة وأسباب عدم التحصيل لكل جهة على حدة.



وجاء السؤال الرابع كما يلي:



تأسست «وحدة تنظيم التأمين» وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وتعنى الوحدة بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية به وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) أسماء أعضاء اللجنة العليا القائمة على «الوحدة» والسيرة الذاتية لكل منهم.



(2) كم يبلغ عدد العاملين في «الوحدة؟» مع تزويدي بأسماء العاملين من غير الكويتيين بها مع ذكر الشهادات العلمية والخبرات العملية والمنصب الذي يشغله كل منهم.



(3) ما أبرز إنجازات «الوحدة» منذ تأسيسها وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك إن وجدت.



(4) هل هناك معوقات تحول دون إعمال أحكام القانون (125) لسنة 2019 في ضوء واقع العمل القانوني؟



(5) جميع القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن منح وإصدار التراخيص للشركات المحلية والأجنبية التي تزاول نشاط أعمال التأمين، مع تزويدي بأسماء الشركات التي أصدرت قرارات لوقف نشاطها في أعمال التأمين مع ذكر الأسباب.