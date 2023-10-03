إنجاز جديد يسجل لشركة إدارة المرافق العمومية في الكويت بعد أن حازت ثلاث شهادات اعتماد «آيزو» تأكيدا على امتثالها لأهم المعايير والمواصفات العالمية.



وقد منحت الشركة شهادة «آيزو» ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة (QMS)، وشهادة «آيزو» ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OH&S)، وشهادة «آيزو» ISO 14001:2015 لنظام إدارة البيئة (EMS) لشركة إدارة المرافق العمومية بعد التدقيق في الممارسات والاجراءات والسياسات التي تعتمدها والتأكد من إتمام أعمالها بفعالية تامة وكفاءة عالية.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان على التزام فريق عمل الشركة، قيادة وموظفين، بنهج التنمية والتطور الذي أقره مجلس إدارتها بهدف تعزيز دور المرافق العمومية في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، مشيرا الى التزام الشركة التام والكامل بالمعايير الدولية للأمن والسلامة والحفاظ على البيئة لتقديم أفضل خدمة بأرقى جودة.



وقال العثمان: حصولنا على ثلاث شهادات «آيزو» دليل على استيفاء المرافق العمومية للمعايير الدولية التي نحرص على احترامها واعتمادها في كل ما نقوم به. وأضاف: نحن مستمرون في تطوير خدمات ومرافق الشركة، وذلك عبر تبني أفضل الضوابط والسياسات والإجراءات والممارسات العالمية في مجالات تخصصنا، والامتثال لأعلى المعايير والمواصفات الدولية التي تسهم في تعزيز فعالية نظم التشغيل والإدارة للارتقاء بمستوى أداء الشركة على جميع الأصعد.



وتعتبر شهادة «آيزو» من أهم المعايير العالمية لتقييم أداء الشركات وضمان التزامها بنظم الجودة والإدارة السليمة التي من شأنها أن تعزز ثقة العملاء والشركاء فيها وتخولها التميز عن غيرها في السوق.