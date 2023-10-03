أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب أمس ان العالمين كاتالين كاريكو من المجر ودرو وايزمان من الولايات المتحدة فازا بالجائزة في علم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) أو الطب لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.



وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم «منحنا جائزة نوبل في الطب لعام 2023 إلى كاريكو ووايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد (الحمض النووي الريبي المرسال mRNA) التي كان لها دور أساسي في التوصل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19».



واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن يكون له رد فعل ضد تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان ينظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.



وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان في عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.



وقال ريكارد ساندبرغ عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا «تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، مما كان له تأثير كبير على المجتمع خلال الجائحة الأخيرة».



وفي خضم مرحلة الجائحة، ألف الكثير من الناس آلية عمل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال، وهي تستهدف جزءا صغيرا من الفيروس، هو في حالة «سارس-كوف-2» البروتين المسمى «سبايك» (شوكة الفيروس). ويضخ اللقاح في الجسم تعليمات جينية تطلق عليها تسمية الحمض النووي الريبي المرسال لكي ينتج الجسم هذا البروتين.



وعند رصد بروتين «سبايك»، الذي لا يمثل خطرا في ذاته ويشكل رأس فيروس كورونا، لا يلبث الجهاز المناعي أن يبدأ بإنتاج أجسام مضادة لهذا البروتين.



ورأت كاتالين كاريكو التي أصبحت المرأة الثالثة عشرة تفوز بجائزة نوبل للطب أن هذا التكريم يكافئ سنوات طويلة من الأبحاث التي قضتها في الظل وسط غياب التقدير من زملائها في المهنة.