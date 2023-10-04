عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن استمرار فترة التسجيل للدارسين والدارسات في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مشيرة إلى انه مستمر حتى الاثنين 16 الجاري.



من جانب آخر، وافق موجهو عموم المواد الدراسية الأساسية على المقترح الذي تقدمت به الموجهة العامة لمادة العلوم منى الأنصاري والخاص بتوحيد امتحانات المواد الدراسية لنهاية الفترة الدراسية الأولى والثانية للمرحلة المتوسطة على مستوى الوزارة للعام الدراسي 2023-2024.



ورفع الموجهون كتابا لوكيل التعليم العام لاعتماد المقترح، والذي جاء فيه: «لما فيه مصلحة العملية التعليمية والمتعلم في المرحلة المتوسطة ومن مبدأ العدالة وتوحيد قياس مستوى المتعلمين في المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي، ومن منطلق الأخذ بآراء الميدان التربوي وأسوة بالمرحلة الثانوية في صفوف النقل العاشر - الحادي عشر بقسميه نود من سيادتكم تعديل مادة 5 من وثيقة المرحلة المتوسطة الباب الثالث: التقويم، والخاص بالتقييم النهائي في نهاية كل من الفترة الدراسية الأولى والثانية، حيث يكون تحت إشراف التواجيه الفنية العامة للمواد الدراسية بدلا من تواجيه المناطق التعليمية، كما جاء في وثيقة المرحلة صفحة 25 على أن توحد مواعيد امتحانات المواد لكل صف من صفوف المرحلة المتوسطة في جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي.