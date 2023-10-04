قللت الفنانة ميريام فارس من تأثير الجدل المثار حول تصريحات أطلقتها أثناء تسلمها جائزة «الموريكس دور»، وفهم منها أنها تقارن نفسها بمكانة السيدة فيروز، وقالت ميريام، إن «جارة القمر» لا أحد يشبهها، هناك من يحاول تصيد أي كلمة ليبني عليها كذبة، يتم ترويجها لانتقاد نجوم الفن والمشاهير.



وبدأ الجدل لحظة إلقاء ميريام لكلمة بعد تسلمها جائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل «الموريكس دور»، وقالت وقتها إنها سعيدة للوصول إلى العالمية بعد أن سبقتها الفنانة فيروز ما أثار الجدل، وادعى البعض أنها تلمح للوصول إلى مكانة السيدة فيروز.



وقالت فارس في تصريحات لبرنامج «Et بالعربي»: «حدا بيشبه حاله بالسيدة فيروز؟! شو هالحكي؟ فيه ناس لسه متبعين سياسة خالف تعرف، والسياسة دي قديمة قوي، بيستنوا الإنسان الناجح لحتى ياخدوا من نجاحه جزء، فلو ملقوش شي ينتقدوه بيألفوا أو بيغيروا كلامك، وبيكذبوا الكذبة وبيصدقوها، وأنا اتعودت على الناس دي وعمرهم ما أثروا عليا».



يذكر أن ميريام فارس خطفت الأنظار في حفل الموريكس دور بعدما ألقت كلمة مؤثرة عن تجاوز اليأس والإحباط وتحقيق النجاح وقالت: «حلو الإنسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام».



وأضافت: «لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل أن ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي».