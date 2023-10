رائد ترجمان: طرازات جينيسيس الكهربائية ترسم اتجاهاً جديداً وتؤثر في حياة العملاء حول العالم



بحضور سعادة تشونغ بيونغ ها سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت والشيخ بدر حمود الصباح ونخبة من كبار الضيوف والشخصيات وجمع غفير من المدعوين وممثلي وسائل الاعلام، أعلنت شركة شمال الخليج - جينيسيس عن دخول قطاع السيارات الكهربائية بقوة، حيث عرض جناح العلامة التجارية الكورية في معرض عالم السيارات مجموعة من الموديلات الكهربائية الفاخرة. وعبر مشاركتها في المعرض الذي أقيم في أرض المعارض من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، عرض جناح جينيسيس في صالة رقم 5 طائفة من أحدث الموديلات تصدرتها كوكبة من الطرازات الكهربائية المتطورة، وتألق بشكل خاص طراز جينيسيس GV60 الكهربائية الذي تم الكشف عنه لأول مرة في الكويت.



ومن جناح جينيسيس، علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج التجارية على هذه المشاركة بالقول: منذ اليوم الأول كانت جينيسيس وما زالت مرتبطة بمعاني الفخامة والأناقة والرفاهية، وخلال السنوات القليلة الماضية تمكنت من خلال التوظيف الذكي للإبداع والابتكار والفهم العميق لأسلوب الحياة العصري ومتطلبات الرفاهية التي يتطلع إليها أصحاب الذوق الرفيع، من تقديم طرازات مرتبطة بالحواس، تركز على أسلوب الحياة بشكل أساسي وتقدم تجربة غير مسبوقة من الفخامة التي لا تضاهى والتطور التكنولوجي المتفوق. وتعبر الموديلات التي نقدمها في هذا المعرض عن التنوع الرائع لعلامة جينيسيس، وتمنح لمحة عن الآفاق المستقبلية التي تسعى الشركة نحوها بثقة، كما تجسد فلسفة التصميم التي تفخر بها جينيسيس وتميز شخصيتها.



وأضاف: قدمنا في هذا المعرض مجموعة من السيارات الكهربائية المميزة التي توفر تجربة فريدة من الفخامة والأداء تفوق الوصف على كل الأصعدة. وتحدد طرازات جينيسيس الكهربائية اتجاها جديدا في عالم الفخامة، وتؤثر بشكل إيجابي في حياة العملاء حول العالم. تضع هذه الطرازات معيارا جديدا للسيارات الكهربائية الفاخرة التي تتمتع بأعلى مستويات الأداء والتقنيات المتطورة، وتؤكد هوية التصميم الفريدة التي تجمع ما بين «الأناقة الرياضية» ومفهوم «مساحة الجمال الأبيض» الخاص بعلامة جينيسيس على مستوى التصميم الداخلي والخارجي، مع تقديم فريد للعناصر التي تميز سيارات السيدان الكهربائية الراقية. إننا على ثقة بأن موديلات جينيسيس الكهربائية سوف تسعد وتبهر عشاق التميز في الكويت كما فعلت في كل الأسواق حول العالم.



GV60 الكهربائية



منذ النظرة الأولى، يعلن التصميم الرياضي الأنيق لسيارة جينيسيس GV60 عن تجربة قيادة فريدة بنفحة من التميز المستقبلي.



تعد جينيسيس GV60 من فئة سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر (CUV) الفاخرة. وتجسد سيارة GV60 لغة تصميم جينيسيس للأناقة الرياضية ومفهوم الجمال الكوري الكلاسيكي الذي يطلق عليه تسمية «جمال الفضاء الأبيض». يبرز الطراز أيضا ميزة متطورة من خلال المرايا الجانبية الرقمية ومقابض الأبواب الكهربائية، حيث تنبثق المقابض تلقائيا عندما يقترب السائق من السيارة بمفتاحه الذكي. وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية فسيحة غاية في الأناقة تمتاز باستخدام المواد الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها. يجمع تصميم المقصورة ما بين الفخامة والأناقة من مقاعد من جلد النابا الفاخر وعناصر الكروم التي تزين اللوحة الأمامية، إلى جانب شاشتين متلاصقتين للمعلومات والملاحة مقاس كل واحدة 12.3 إنشا متوافقة مع أبل كار بلاي.



وبالإضافة لعناصر التصميم المتقنة، فقد تم تجهيز سيارة GV60 بتقنيات مبتكرة لتوفير تجربة كهربائية فريدة تربط السيارة بسائقها. يقوم طراز GV60 على منصة كهربائية مخصصة تعرف باسم المنصة الكهربائية العالمية (E-GMP)، تأكيدا على توجه علامة جينيسيس نحو الأنظمة الكهربائية. ومن العناصر المبتكرة والأولى من نوعها التي تقدمها GV60 الكهربائية، تقنية الاتصال بالوجه (Face Connect) وهي ميزة تتيح للسيارة التعرف على وجه السائق لقفل أبوابها أو فتحها دون مفتاح. والكرة الكريستالية (Crystal Sphere)، ما يتيح للسائق تجربة قيادة خاصة بامتياز. علاوة على ذلك، يسمح نظام المصادقة ببصمة الإصبع في طراز GV60 للسائق بتشغيل السيارة وقيادتها دون مفتاح.



وتأتي GV60 بمحرك كهربائي بدفع مستمر (AWD) بقوة 314 حصانا، لتجربة أكثر ديناميكية، تم تجهيز GV60 الكهربائية بأنظمة تكنولوجية متقدمة مثل نظام (Boost Mode) ونظام Virtual) (Gear Shift الذي يقوم بضبط عزم الدوران ويولد صوتا افتراضيا للمحرك يمنح السائق الإحساس بأنه يقود طرازا يعمل بالوقود. كما تتميز السيارة أيضا بالتحكم النشط بالضجيج على الطريق، ونظام تعليق التحكم الإلكتروني، ونظام مشغل الفصل، ونظام الشحن السريع المتعدد 400/800 فولط، كما تتيح GV60 أيضا استخدام الأجهزة الكهربائية بجهد 220 فولت خارج السيارة بشكل مريح من خلال ميزة V2L (المركبة حتى التحميل).



أما بالنسبة لمزايا السلامة، فقد تم توفير ما مجموعه ثماني وسائد هوائية، ومن ضمنها الوسائد الهوائية الجانبية المركزية في المقاعد الأمامية، كخيارات قياسية لضمان سلامة الركاب في حالة وقوع حادث.



وتأكيدا على أهمية مستقبل عصر السيارات الكهربائية، فإن الدقة التي تتمتع بها مجموعة نقل الحركة بالإضافة إلى التكنولوجيا المبتكرة، ستمهد الطريق للسائقين والركاب للتفاعل مع بيئتهم بطرق جديدة ومذهلة.



ويجدر الذكر أن جينيسيس GV60 الكهربائية تصدرت فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الفاخرة في دراسة جي دي باور 2023 للأداء والتنفيذ والتخطيط والتصميم في الولايات المتحدة.



G80 Electrified الكهربائية



يعد طراز Electrified G80 أول إنتاج جينيسيس من السيارات الكهربائية، ويقدم معايير جديدة ومتطورة لسيارات السيدان الكهربائية الفاخرة، ويوفر أجواء قيادة فاخرة وممتعة.



يتوافق طراز Electrified G80 مع الطابع التصميمي لسيارة G80 المعتمد على قاعدة الأناقة الرياضية وتصميم مستوحى من مفهوم «Beauty of white Space»، مع إضافة الكثير من العناصر التي تتميز بها سيارات السيدان الكهربائية الراقية. وتأتي السيارة بشبك أمامي Crest Grille مميز من جينيسيس يمنحها درجة عالية من الديناميكية والانسيابية. يقع باب الشحن في الزاوية اليمنى العلوية للشبك الأمامي، ويصبح غير مرئي عند إغلاقه، بالإضافة الى إضافة تصميم الخطين -Two Lines من الكروم داخل مقبس الشحن، ما يبرز هوية التصميم وهوية جينيسيس الجديدة.



وتتميز G80 الكهربائية أيضا بأحدث التقنيات التي تعكس مفاهيم الاستدامة وتؤكدها، فيمكن لفتحة السقف المدمجة توليد الكهرباء باستخدام ضوء الشمس مع الألواح الشمسية التي تزيد من كفاءة الطاقة.



صممت مقصورة السيارة من العديد من المواد الطبيعية المعاد تدويرها، بما في ذلك الجلد الطبيعي والزينة الخشبية بالإضافة إلى نسيج صديق للبيئة.



وتأتي Electrified G80 بنظام (AWD) وأداء قوي يبلغ 272 كيلو واط وعزم دوران 700 نيوتن متر، وذلك من خلال استخدام محركين بقوة 136 كيلو واط و350 نيوتن متر للعجلات الأمامية والخلفية، ما يتيح قيادة ديناميكية وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 4.9 ثوان فقط.



كما يتميز طراز Electrified G80 بنظام شحن سريع متعدد 800V/400 V، ما يسمح للعملاء باستخدام بنى تحتية مختلفة للشحن. ويمكن للمحرك الكهربائي ومحول الطاقة أن يرفعا طاقة الشحن من 400 فولت إلى 800 فولت - وهو مستوى أفضل للنظام لشحن أكثر استقرارا. ويبلغ حد المسير الأقصى المقدر لكل شحنة أكثر من 500 كم، ويتيح الشحن السريع للسيارة الجديدة 350 كيلو واط وشحن البطارية من 10% إلى 80% في 22 دقيقة فقط.



ويتوافر في السيارة الكهربائية الجديدة نظام الفصل الذكي المتطور (DAS) القادر على توصيل أو فصل المحرك الكهربائي وقوة الدفع تلقائيا بناء على ظروف القيادة المختلفة، بما في ذلك سرعة السيارة ووضعية القيادة، ما يتيح التبديل السلس بين الدفع الثنائي والدفع الرباعي لتقليل فقدان الطاقة غير الضروري وزيادة الكفاءة أيضا.



كما زودت جينيسيس السيارة بـ ANC-R (التحكم النشط في الضوضاء على الطريق، وذلك لضمان تجربة قيادة مريحة، حيث يقلل من مستوى الضوضاء بشكل كبير عن طريق قياس ضوضاء الطريق وتحليلها باستخدام أربعة أجهزة استشعار وستة ميكروفونات داخل السيارة، ثم إصدار أصوات عكسية في نفس الوقت لتلغي أثرها.



GV70 Electrified الكهربائية



يجسد طراز GV70 Electrified مفهوم الأناقة الرياضية والرفاهية العصرية، إذ يعكس الطراز الجديد بتصميمه أحدث المعايير في الهندسة الكهربائية موفرا أداء قيادة استثنائيا ومرونة شحن متطورة ومزايا تنافسية رائدة تفوق القدرات التي تقدمها السيارات الكهربائية الأخرى بالكامل.



تتميز GV70 Electrified بعناصر إبداعية متطورة في الهندسة الكهربائية مع التركيز على مبادئ الاستدامة الفاخرة. تعتمد GV70 Electrified على التراث الناجح للطرازات الأخرى من سيارات الدفع الرباعي في جينيسيس، فهي تحتفظ بتنوع استثنائي وسهولة الاستخدام، وتقدم راحة ومتعة قيادة لا مثيل لهما. وباعتبارها ثالث سيارة كهربائية جديدة يتم إطلاقها من جينيسيس فإن GV70 Electrified تعد دليلا إضافيا على طموحات جينيسيس لوضع بصمتها الفريدة في عالم السيارات الكهربائية.



تتميز السيارة بمقصورتها الرحبة، والتصميم الخارجي الكبير الذي يليق بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، فضلا عن توفير تجربة قيادة فاخرة وممتعة، بفضل مجموعة من التقنيات الجديدة المصممة حصريا لتقدم أداء رائعا يعكس كفاءتها وتميزها.



من الخارج، صممت الواجهة الأمامية بعناية فائقة بكل تفاصيلها بهدف تقديم مستويات فعالية ديناميكية مثالية. كما تم تطبيق نمط (G-Matrix) ثلاثي الأبعاد على الهيكل المعدني للشبكة الأمامية يتضمن مقبس شاحن السيارة المخفي. الشكل الأفقي المبسط للمصد الخلفي يعزز الصورة الحديثة للطراز. كما تمنح خطوط التصميم المقوسة التي تمتد على طول الجانب وباقي أنحاء السيارة انطباعا بالديناميكية والأناقة، في حين تمنح المصابيح الأمامية ذات الخطين والتي تخترق قوس العجلتين الأماميتين اللمسة الأخيرة لتحافظ على التصميم الفريد الذي تشتهر به جينيسيس.



يوفر التصميم الداخلي تجربة قيادة مميزة تركز على راحة السائق، مستوحى من مفهوم «Beauty of white Space». تضفي المواد الصديقة للبيئة والمستخدمة في الداخل طابعا فريدا، حيث تم استخدام قماش منقوش ومصنوع من مواد عالية الجودة، ليجسد رؤية جينيسيس عن الرفاهية المستدامة من الداخل إلى الخارج، كما تتوافر السيارة بتصميم داخلي يطغى عليه لون الجلد الأبيض.



تقدم GV70 Electrified أداء رياضيا قويا وديناميكية مميزة ترضي السائقين وتعكس قدرتها على منافسة السيارات الرياضية في فئتها. تأتي السيارة الجديدة بنظام الدفع الرباعي المستمر (AWD) لتقدم أداء مميزا في الوضعية العادية للمحرك بطاقة قصوى تبلغ 160 كيلو واط وعزم دوران 350 نيوتن متر، للعجلات الأمامية والخلفية، وعند تفعيل خاصية «تعزيز الأداء» يوفر المحرك طاقة إجمالية قصوى تبلغ 360 كيلو واط وعزم دوران إجمالي 700 نيوتن متر، ما يتيح قيادة ديناميكية وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة خلال 4.5 ثوان فقط. ويتميز طراز GV70 Electrified بنظام شحن سريع متعدد 400/800 فولت، ما يسمح للعملاء استخدام بنى تحتية مختلفة للشحن.



تم تعزيز تجربة قيادة الطراز الجديد بشكل أكبر من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة، إذ يعمل نظام الكبح التجديدي الذكي 2.0 على تجديد الطاقة من خلال نظام الكبح بناء على نمط القيادة والملاحة في الوقت الفعلي وظروف الطريق. في وضع القيادة، تسمح الدواسة الذكية للسائق بالتسارع والتباطؤ والتوقف باستخدام دواسة الوقود فقط.



يذكر أن جناح جينيسيس في معرض عالم السيارات قد شهد إقبالا واسعا من عشاق السيارات الفارهة الذين أبدوا إعجابهم بروعة الطرازات المعروضة إن كان على مستوى التصميم والأناقة، أو على مستوى الفخامة ووسائل الراحة المدعمة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتقدم للعملاء تجربة قيادة فائقة التميز.



إلى جانب السيارات الكهربائية عرضت جينيسيس طراز G90، السيدان الفاخرة كبيرة الحجم في منطقة خاصة متصلة بقاعة استقبال VIP، ووجهت جينيسيس دعوات شخصية لنخبة مختارة من كبار الشخصيات لزيارة جناح الشركة وحضور عرض تقديمي خاص حول طراز G90، وأتاحت لهم الشركة الفرصة لتصميم نسختهم الشخصية من السيارة حسب ذوقهم وتطلعاتهم.