بيروت - بولين فاضل



طرح «سلطان الطرب» جورج وسوف، أحدث أعماله الغنائية «نجم عالي» على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الفنانة ديمة قندلفت، التي شكلت مفاجأة من العيار الثقيل، والأغنية باللهجة المصرية من كلمات: ملاك عادل، ألحان: محمد يحيى، توزيع: زيزو فاروق، وجرى تسجيلها في استديو هادي شرارة، فيما أشرف المخرج طوني قهوجي على تصوير الفيديو كليب الخاص بها، واعتمد على التباين في الألوان من أجل إيصال معاني الأغنية، التي تألقت قندلفت في تجسيد قصتها.



واختتم كليب «نجم عالي» كما بدأ بالأبيض والأسود ليظهر تقلبات واختلاف الناس في العلاقات، بينما خطفت نجمة مسلسل «العربجي» الأنظار وتألقت، بعدما ظهرت متحكمة بنظرات عينيها ولغة الجسد، لاسيما تعابير الوجه التي برع فيها أيضا «سلطان الطرب» في نهاية الكليب.



وتعد أغنية «نجم عالي» الثانية التي يطرحها الوسوف، بعد وفاة نجله الأكبر وديع، مطلع العام الحالي، وكانت الأغنية الأولى هي «نص عمري» وأطلقها بعد مرور 40 يوما على وفاة وديع.