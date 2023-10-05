فريقان من قطاع الرقابة والتفتيش وشؤون تغذية المجتمع لمتابعة التطبيق بالإدارات المدرسية



حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيس فريق برنامج تطوير المقاصف المدرسية أخصائية التغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية نوال الجزاف عن انطلاق البرنامج بالتعاون مع إدارة الأنشطة بوزارة التربية، كاشفة عن اعتماد 22 شركة موردة للأصناف الغذائية التي سيتم بيعها داخل المقاصف المدرســـية.



وقالت الجزاف في تصريح لـ «الأنباء» إن الأصناف التي تم اعتمادها تنوعت وفقا للائحة معتمدة من إدارة الفتوى والتشريع، مبينة أنها تحتوي على شقين، أحدهما خاص بالمقصف المدرسي ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية، والآخر يتمثل في الجانب الغذائي الذي يحمل من خلاله مجموعة من المواد المتعلقة بمواصفات المادة الغذائية وبطاقة العبوة وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى الأنواع التي سيتم تزويدها للمقاصف وفق معايير التغذية السليمة للطلبة. وأوضحت أن من ضمن المجموعات التي ستتضمنها المقاصف مجموعة الكـــربوهيدرات ومنها التوست، الفطيرة، والصمون والخضـــار والفاكهــــة، والحليـــب ومنتجاتـــه، بالإضافة الى العصائر الطبيعيــــة والنكتار المعبأة، والمياه والويفر، والذرة المنفوش بالملــــح البحري المخفــــف، وكذلك البروتينـــــات التي تضم مشتقات الألبان مثل اللبنة والجـــبن وتكون حشوات داخــل الفطـــائر، والفلافل.



وتابعت: بدأنا مع انطلاق العام الدراسي وبالتعاون مع إدارة الأنشطة بالنزول ميدانيا، حيث يتابع فريقان من قطاع الرقابة والتفتيش وقطاع شـــؤون تغــــذية المجتمع مدى تطبيق الإدارات المدرسية لهذه الاشتراطات في المحافظات الست.