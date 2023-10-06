تزامناً مع احتفالات «اليوم العالمي للموئل»، والذي تحتفل به الوزارات والهيئات والمؤسسات البيئية والمدن الإقليمية والعالمية في 2 أكتوبر من كل عام، أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، على لسان رئيس مجلس الإدارة د.وجدان العقاب دعمها وتأييدها تحويل جزر كبر وقاروه وأم المرادم إلى محميات طبيعية، اتساقا مع العديد من مبادرات الجمعية الداعية إلى المحافظة على الجزر الكويتية كونها موائل طبيعية حاضنة لكائنات حية نادرة أو معرضة لخطر الانقراض، خاصة بعض الطيور المهاجرة أو المستوطنة، والنباتات الفطرية والكائنات البحرية.



واعتبرت العقاب أن مساعي تحويل الجزر الثلاث يتطابق تماما مع مطالبات الجمعية بحتمية حماية تلك الجزر وكائناتها وسواحلها، خاصة بعدما رصدت فرق ولجان الجمعية التخصصية قبل سنوات تآكل شواطئ وسواحل بعض الجزر وأعلنت عن ذلك في حينه.



وأضافت: يعرف الموئل بأنه ذلك المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية وتتغذى ويشمل النباتات والحيوانات التي تعيش في موقع جغرافي معين، بالإضافة إلى المناظر والمشاهد الطبيعية والمنحدرات والمياه وما إلى ذلك، لافتة إلى أهمية الدراسة الموسعة للموارد الطبيعية على الجزر وأهميتها، مبينة أن الجزر المرجانية من أهم الموارد الطبيعية التي تنعم بها الكويت، مؤكدة أن هذه الجزر تستقبل الزوار بمعدل قد يفوق قدرتها على التحمل وهي غير مؤهلة بشكل كامل، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها فرق وجمعيات تطوعية عديدة مهتمة بالبيئة البحرية من خلال تركيب المرابط البحرية على مدى سنوات.



وأهابت المجلس الأعلى للتخطيط بالنظر لأهمية تحويل تلك الجزر واعتمادها كمحميات طبيعية وإدارتها بما يكفل حماية الإرث الطبيعي فيها، فضلا عن مناشدتها للجهات المعنية في الدولة.