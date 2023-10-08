فرط إنتر ميلان بتقدمه بهدفين أمام ضيفه بولونيا ليسقط في فخ التعادل 2-2، أمس ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم «الإنتر» بهدفين سجلهما في غضون دقيقتين عبر فرانتشيسكو اسيربي (11) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (13) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ 10 أهداف، لتهتز شباكه مرتين بهدفي ريكاردو أورسليني (19) والهولندي جوشوا زيركزي (52).



ورفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، وأهدر «النيراتزوري» فرصة حصد النقاط الثلاث وتحقيق انتصاره الثالث تواليا في مختلف المسابقات بعدما كان فاز على ساليرنيتانا برباعية نظيفة محليا وبنفيكا البرتغالي 1-0 أوروبيا، وذلك بعد خسارته أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة السادسة، ومن ناحيته، لم يذق بولونيا، صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، طعم الخسارة منذ مباراته الافتتاحية أمام ميلانو 0-2، ليحقق انتصارين مقابل 5 تعادلات.



ويلعب اليوم، مونزا مع ساليرنيتانا، ولاتسيو وأتالانتا، وفروسينوني مع فيرونا، ويحل روما ضيفا ثقيلا على كالياري، ويستضيف نابولي نظيره فيورنتينا، وذلك في ختام الجولة الـ 8 للدوري الإيطالي.



ألمانيا



وفي الدوري الألماني لكرة القدم، اقتنص شتوتغارت الصدارة بفضل فوزه المثير على ضيفه فولفسبورغ 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، ضمن المرحلة السابعة لـ «البوندسليغا»، في الوقت الذي صعد فيه بوروسيا دورتموند لمركز الوصيف بفوزه المثير أيضا على ضيفه يونيون برلين 4-2، وفي بقية المباريات فاز دارمشتات على مضيفه أوغسبورغ 2-1، وتعادل لايبزيغ سلبيا مع ضيفه بوخوم.



وتختتم الجولة الـ 7 لـ «البوندسليغا» بـ 3 مباريات، حيث يلعب باير ليفركوزن مع كولن، وبايرن ميونيخ مع فرايبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع هايدنهايم.



فرنسا



وفي فرنسا، تختتم اليوم الجولة الـ 8 بإقامة 6 مباريات، حيث يستقبل مارسيليا نظيره لوهافر، وليون مع لوريان، ومونبلييه مع كليرمون، وستاد بريست مع تولوز، ولانس وليل، فيما ستكون سادس المواجهات بلقاء يجمع رين مع باريس سان جرمان.