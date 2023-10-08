



عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني عن بدء موسم الرحلات والمخيمات الأسبوعية اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري الى نهاية مايو 2024.



وقال السليماني في قرار اصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه، «وفقا للخطة العامة والبرنامج الزمني للتوجيه العام للزهرات والمرشدات الذي يتضمن إقامة الرحلات والمخيمات الأسبوعية لجميع الفرق والباقات براعم - زهرات - مرشدات - مرشدات متقدمات حيث تقرر بدء موسم الرحلات والمخيمات الأسبوعية اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، على أن تصدر التواجيه الفنية للزهرات والمرشدات بالمناطق التعليمية جداول الرحلات والمخيمات الأسبوعية وجداول المناسبات والزيارات».



واكد السليماني في قراره على صرف إعانة الفرق والباقات، بواقع 20 دينارا لباقات براعم رياض الأطفال و30 دينارا لباقات الزهرات للمرحلة الابتدائية و50 دينارا لفرق المرشدات والمرشدات المتقدمات للمرحلتين المتوسطة والثانوية لكل رحلة أسبوعية، مشيرا الى أن إدارة الخدمات العامة تتولى توفير وسائل التنقل من المدارس الى موقع المخيم وبالعكس حسب الجدول الموضوع من قبل المناطق التعليمية وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.