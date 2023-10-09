استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



من جانب آخر بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة نجاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي استضافتها مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023 بكل جدارة واقتدار.



وأشــــاد سمـــوه بالإمكانيات المتميزة التي وفرتها جمهورية الصين الشعبية خلال تنظيم هذه الدورة الكبرى، متمنيا سموه للرئيس الصيني موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق المزيد من التطور والنماء.