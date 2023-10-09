طرح مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت من خلال لجنة المناقصات المركزية

إضافة أكشاك خاصة لدعم المشاريع الشبابية في شاطئ الشويخ



بداح العنزي



أعد قطاع المشاريع في البلدية تقريرا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع والمتضمن مشروع المبادرات الخاصة بتجميل مدينة الكويت، الموقف التنفيذي لمبادرة بيت التمويل إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية ومشروع تطوير شاطئ الشويخ.



وقالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع م.ميساء بوشهري في كتاب إلى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بخصوص مبادرة بيت التمويل الكويتي لتشجير وتجميل الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطية والمتضمن تطوير المسطحات الخضراء في المنطقة، وإضافة النوافير المائية والمظلات وتطوير ممرات المشاة، قالت إن الموقف التنفيذي للمشروع هو كالتالي:



٭ مبادرة بنك الكويت الوطني لتطوير شاطئ الشويخ



حيث تضمن إعادة توزيع وتطوير المسطحات الخضراء، تطوير منطقة ألعاب الأطفال، إضافة الأجهزة الرياضية الهوائية، إضافة مسار خاص لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، إضافة أكشاك خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والشبابية.



أما الموقف الحالي للمشروع فإنه: تم توقيع مذكرة التفاهم، صدرت موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم 206 بتاريخ 8/2/2023، صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2023، بدأت مرحلة التصميم مع المكتب الاستشاري للمشروع بتاريخ 11/6/2023، مرحلة اعتماد الـ concept design.



وأن نسبة الإنجاز 30%.



٭ أما بخصوص مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت فيهدف إلى إبراز العناصر التاريخية والثقافية والسياحية والتجارية في المدينة، وجعل مدينة الكويت صحية وتطبيق متطلبات منظمة الصحة العالمية، وخلق مدينة مستدامة وذكية متوافقة مع منظومة الاستدامة GSAS، وعمل تصاميم تنفيذية لشوارع متكاملة لعدد 3 شوارع، وخلق بيئة آمنة وصحية للمشاة وممارسي ركوب الدراجات الهوائية، وتذليل العقبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول.



وسيتم طرح المشروع من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق القانون رقم 49 لسنة 2016.



أما الموقف التنفيذي فقد تم الإقفال على الممارسة رقم 5/2022/2023 بتاريخ 27/8/2023.



بتاريخ 5/9/2023 تمت إحالة العطاءات المقبولة لممارسة سابقة الذكر لإدارة الإنشاءات كما ورد في كتاب إدارة المناقصات والعقود، وذلك وفقا لما جاء في كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة في 4/9/2023 للعمل على دراسة العطاءات ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى لجنة المشتريات.



تم تحديد موعد اجتماع لجنة دراسة العطاءات، وسيتم رفع توصية بطلب إعطاء اللجنة مهلة إضافية للدراسة الفنية.



٭ مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق سوق المباركية والمتضمن إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت القائمة وذلك وفقا للتصاميم الحديثة التي سيتم اختيارها، تطوير البنية التحتية للمنطقة المتضررة وربطها مع المناطق المحيطة، تطوير أنظمة السلامة بما فيها إجراءات الإطفاء والأمن والسلامة، تطوير الممرات والمظلات بما يتوافق مع الطابع العام للسوق.



حيث إن الموقف الحالي للمشروع بدأ بيت التمويل الكويتي أعماله وذلك بتسوير المنطقة المتضررة وإزالة المظلات المتضررة، تم تشكيل فريق مشترك بين وزارات الدولة للتنسيق والإسراع في عملية دراسة واعتماد الخدمات التابعة للدولة، صدر موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم 919 باجتماعه رقم 37-2/2022 المنعقد بتاريخ 12/9/2022، صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع، صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2023، بدأت مرحلة التصميم مع المكتب الهندسي الفائز دار مستشارو الخليج بتاريخ 2/5/2023، تم اعتماد المخطط التنظيمي الجديد للمنطقة من قبل قطاع التنظيم العمراني ورفع تقرير به للمجلس البلدي.



وان نسبة الإنجاز 60% من مرحلة التصميم.



ومن معوقات المشروع عدم موافقة وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» على استغلال إحدى القسائم كمتحف في الموقع.



الموقف المالي للمشروع جار التجهيز لتوقيع مذكرة التفاهم، صدرت موافقة من مجلس الوزراء على التبرع رقم 207 الصادر في اجتماعه رقم 7/2023 المنعقد في 6/2/2023، صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وبانتظار تصديق الوزير على القرار، صدرت موافقة من المجلس البلدي على التبرع وتم تصديق الوزير على القرار بتاريخ 19/4/2023، بانتظار انتهاء الموافقات الداخلية والخاصة بالمتبرع ليتم توقيع مذكرة التفاهم وبدء الأعمال.